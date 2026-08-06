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晟碟、威騰財測不夠靚 股價跌

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電

儲存大廠晟碟（SanDisk）與威騰（Western Digital）上季營收與獲利都優於預期，也都看好需求能見度，本季財測都未令市場驚豔，股價反而在美股6日早盤雙雙重挫，Sandisk大跌逾9%，威騰更暴跌逾14%。

Sandisk預估，本季營收將介於103億至108億美元之間，中位數為105.5億美元，本季的經調整後每股純益（EPS）預料將介於44至45美元，都低於分析師預測。該股今年來已飆漲逾400%，最新財測顯然未能滿足投資人的高期待。

Sandisk執行長格克勒表示，該公司的銷售已轉向長期採購協議，而非每季採購額。Sandisk已和六家客戶簽署八項長期採購協議，價值至少939億美元，協議期間的中位數為四年，而且根據這些協議所賣出的產量，占了今年度（截至明年7月止）產量的一半，明年度也占了三分之二。

Sandisk預期，NAND快閃記憶體將繼續加速成長，今年市場規模將增加兩倍到營收超過3,000億美元的水準，明年更將逼近5,000億美元，客戶的需求增速依然快於其供應速度。

此外，威騰預期本季營收將介於40億至42億美元之間，經調整後EPS介於3.85至4.15美元之間，經調整後毛利率介於55%至56%，都高於市場預估，但超乎預期的程度不如同業希捷（Seagate）。該股今年來也已大漲逾200%，股價也因財測未驚艷投資然而重挫。

威騰執行長陳添福說，「資料創建並未減緩，還在加速」，而隨著全球資料中心創建持續加速，威騰正與客戶深入洽談一直到2031年的長期供應協議，對於需求的耐久度、以及愈來愈高的事業能見度，相當有信心。

在上季財報部分，Sandisk上季營收年比狂增346.3%到89.7億美元，經調整後EPS為39.25美元，經調整後毛利率年比也暴增58.2個百分點至84.6%，都優於預期。其中，資料中心營收年增率103%到29.7億美元，都超乎市場所料，但上季消費性部門營收年減32%至5.56億美元，低於預期。

SanDisk EPS 營收

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