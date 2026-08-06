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威剛營收連五月攀峰

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）昨（6）日舉行法說會，公司表示，記憶體供不應求短期難解，2027年供給甚至可能比今年更緊，看好至明年上半年之前，DRAM與NAND Flash合約價仍將走高。

威剛昨日並公布7月合併營收183.8億元，連續五個月改寫單月歷史新高，月增25.4%，年增331.3%；前七月合併營收826.5億元、年增206.7%，已大幅超越去年全年營收總和。

威剛提到，面對賣方市場，模組廠與原廠簽訂的長期供貨合約（LTA）只能「保量、不保價」，亦即想要多一點貨就要開出更高的價格，明年貨源與成本仍是模組業者營運關鍵。

談到價格走勢，威剛指出，今年第2季DRAM合約價漲約30%至50%，NAND Flash漲幅更達60%至70%；第3季DRAM預估再漲20%至30%，NAND Flash則再漲35%至40%。

為確保明年貨源，威剛已開始與上游原廠洽談2027年長約，目前合約以一年一簽為主，價格隨市場滾動調整。威剛直言，模組廠現階段只能先確保供貨數量，無法提前鎖定價格；由於明年供給可能更緊，威剛正積極爭取明年供貨量至少維持今年水準。

營收 威剛 DRAM

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