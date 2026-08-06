宜鼎六個月賺贏前20年！上季EPS 108.93元 刷新本土記憶體業紀錄

記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（6）日公告第2季稅後純益103.68億元，創新高，季增90%，較去年同期暴增逾55倍，每股純益108.93元，大賺逾十個股本，創台灣記憶體業史上單季每股純益紀錄；上半年稅後純益158.34億元，年增29倍，每股純益166.45元。

宜鼎是台股獲利資優生，2017年至2025年連續九年都賺逾一個股本，2025年每股純益為21.72元。宜鼎今年以來獲利大爆發，反映記憶體缺貨漲價熱潮，上半年稅後純益158.34億元，超越公司2005年創立後至2025年獲利總和，「半年賺贏過去20年」。

宜鼎EPS

法人指出，宜鼎受惠AI伺服器及邊緣運算帶動的記憶體超級循環，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需結構緊俏，推升本業與毛利率表現強勁。宜鼎昨天強攻漲停板1,610元收市，大漲145元。

宜鼎先前指出，現階段記憶體市場供給吃緊情況並未改變，下半年DRAM將保持穩定成長，NAND市況同樣成長可期。

法人分析，宜鼎除記憶體本業持續受惠市況火熱之外，今年AI系統方案成長速度更快，相關營收預估將較去年倍增，下半年也有更多新專案進入開發與導入階段，合作對象涵蓋輝達、高通等國際平台夥伴，應用聚焦機器人、智慧製造及邊緣AI等領域。

宜鼎指出，產業型AI需求發酵速度較快，成為當前主要成長來源。

業界指出，宜鼎透過建立五層邊緣運算堆疊架構，協助客戶導入輝達、英特爾邊緣AI系統，近一年躋身高通推進邊緣AI的重要合作夥伴；例如宜鼎APEX-A100邊緣AI平台，就搭配英特爾架構AI系統與高通Cloud AI 100 Ultra加速器，在邊緣端進行即時物件辨識與主動追蹤。

宜鼎6月進一步宣布與高通、台塑達成三方策略合作，由高通提供基於影像的先進AI分析功能與多模態生成式AI引擎、宜鼎提供高效能邊緣AI伺服器與運算平台，台塑則針對實際場域需求，負責工安辨識AI模型的軟體開發與場域驗證，扮演系統整合（SI）角色。

宜鼎強調，AI系統專案合作周期普遍長達兩年以上，雖然發酵速度較記憶體產品慢，但專案延續性及擴充性較高，也較不受景氣循環影響，將逐步成為公司未來營運的重要成長引擎。