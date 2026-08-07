和椿上半年營收年增1.9倍 每股賺1.92元

AI與機器人自動化廠和椿科技（6215）昨（6）日董事會通過第2季合併財報，營收9.02億元，寫單季新高，季增16.7%、年增49.7%，在整體營運規模放大下，稅後純益0.65億元、年增178.7%，每股稅後純益0.78元。

累計上半年合併營收16.75億元，合併稅後純益1.59億元、年增197.5%，每股稅後純益1.92元，上半年已賺近去年全年2.08元的92.3%水準。

和椿第2季、上半年營運動能展現強勁成長態勢，上半年交出「三率齊揚」的亮眼成績，營業毛利率、營業利益率及淨利率分別為27.23%、11.10%、9.51%，皆較去年同期增加，也堆高上半年整體獲利更上層樓。

目前，全球具身智慧（Embodied AI）需求強勁爆發，半導體晶圓代工、先進封裝與高階AI伺服器製造等供應鏈，針對半導體後段製程關鍵自動化次系統整合與設備需求也明顯增加。