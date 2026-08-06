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台燿營收／7月創新高、年增 121.5% 上半年賺逾一股本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中／攝影
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中／攝影

CCL廠商台燿（6274）今日公布 7 月合併營收 59.08 億元，月成長 20.7%，與去年同期相比為年增 121.5%；創新高紀錄。公司說明為產品組合優化。台燿累計其今年前 7 月營收為 302.64 億元，較去年同期增加 91.3%。

銅箔基板CCL廠商財報與營收普遍報喜，業界看好，中高階CCL漲價下半年一波波持續，台光電、台燿、聯茂、騰輝業績可望逐季走高。

台燿日前也已公告財報，上半年賺逾一股本，每股稅後純益（EPS）達12.4元，其中第2季8.02元優於去年同期2.36元。

台燿財報顯示第2季毛利率約29.7%，優於去年同期21.2%，單季歸屬母公司淨利約23.41億元，較去年同期6.52億元成長，上半年累計淨利約36.02億元，較去年同期13.24億元大幅成長，上半年賺逾一股本，每股稅後純益（EPS）達12.4元，高於去年同期僅4.79元。

台燿 營收 聯茂 銅箔基板 台光電

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