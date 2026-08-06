景碩營收／7月45.49億元、年增35.85% 創新高

載板廠商景碩（3189）6日公布 7 月營收達 45.49 億元，較 6 月成長 7.7%，較去年同期成長 35.8%，創新高紀錄，景碩累計前七月營收為 281.5 億元，年增 30.7%。

由於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期已公開證實，輝達下一代AI伺服器平台Vera Rubin已於2026年6月正式進入全面量產階段，並自7月起開始量產出貨，法人看好，半導體重要夥伴台積電，以及印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）供應鏈包含台光電、台燿、欣興、臻鼎、景碩等營運將增溫，相關訊息也粉碎先前市場傳聞量產不順的謠言。

輝達此次新品由於吸取前一代平台的量產瓶頸經驗，放量進度可望優於Blackwell，加上每座售價提高約四至六成，法人預期供應鏈營運加速增溫表現。

業界也看好，輝達Rubin採用的PCB零件在所有零組件中的年成長增值最大，估計將是年增倍數以上，帶動PCB需求。同時ABF載板用量層數增加度也估計增加八成以上。