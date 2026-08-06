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昇達科：第4季今年營運高峰 2028、2029年大成長

中央社／ 台北6日電
低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技6日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，客戶改版造成營收減少的情況將在8月改善，下半年營收可望優於上半年。中央社
低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技6日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，客戶改版造成營收減少的情況將在8月改善，下半年營收可望優於上半年。中央社

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技董事長陳淑敏今天表示，客戶改版造成營收減少的情況可望在8月改善；總經理吳東義說明，客戶訂單影響主要在第2季，第3季可望優於第2季，第4季則是今年高峰；2027年營收可望優於2026年，真正爆發性的成長將在2028、2029年。

昇達科技今天舉行法說會，陳淑敏表示，第2季營收稍弱，主因客戶衛星改代影響。客戶衛星從1代、1.5代、2代、3代不斷進步，頻寬加高，飛行穩定，長期與客戶配合，小改習以為常，此次大改，短期影響營收，但後續營收可望大增。昇達科與客戶黏著度高，沒掉客戶、沒掉單，客戶繼續發射衛星，營收成長可期。

陳淑敏說，昇達科併購巨頻科技，即將採合併報表，近期不排除再籌資併購其他公司。吳東義說明，已規劃併購美國加州一家小型公司，目前除台灣廠之外，在越南設廠，產能足以支應未來3年需求，仍規劃未來在東南亞的泰國等地設廠，若將來真有美國設廠需求，直接在併購的加州公司設廠生產即可。

吳東義指出，上半年低軌衛星占營收比重已達77%，第3季改款影響訂單重啟，第4季才是高點，可望帶動下半年毛利率達60%。

另外，昇達科併巨頻科技營收在8月併表，合併營收增加預估僅15%至20%，主因巨頻科技現在產能不足，需待2028年橋頭新廠完工，才可明顯挹注營收。

昇達科 營收 低軌衛星 衛星

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