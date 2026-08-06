士電財報／電力市場旺！上半年EPS 5.04元 創同期新高

重電產業受惠台電強韌電網計畫、AI資料中心（AIDC）及半導體擴廠需求持續升溫。士電（1503）6日公布第2季財報，單季稅後純益約11.71億元、年增31.72%，每股純益2.25元；累計上半年稅後純益26.25億元、年增24.3%，每股純益5.04元，創同期新高。

士電表示，下半年重電市場景氣依然熱絡，尤其是AI產業發展下，國內晶圓廠、封裝廠、記憶體廠、ABF載板廠、PCB廠等皆如火如荼的擴廠，在擴廠強勁下，也增添對電力設備的動能。

士電目前在手訂單逾600億元，士電表示，除了台電訂單外，也取得多筆AIDC相關訂單，且已經簽署NDA（保密協議），值得一提的是，士電在半導體市占率約七成，未來爭取訂單上有相對優勢。

外銷方面，士電表示，公司在北美市場的掌握度也愈來愈好，北美外銷訂單上，其中AIDC訂單就占比達30%，今年外銷營收比重可從去年15~20％，拉高到25％，預期外銷營收成長夠可望成長30％，超乎原先年增20％的預期。

產能上，士電T4廠瞄準美國AIDC建設商機，主要以生產230、345kv等中大型變壓器為主，第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

此外，全球變壓器市場供給仍吃緊，士電表示，目前透過產品標準化及提前備料策略，將整體交期控制在約80周，雖然部分零組件仍有供應壓力，但供應商正持續擴產，預估未來一年供貨能力將逐步改善，有助支撐後續接單與出貨動能。

法人表示，AI資料中心、半導體擴廠及全球電網升級已成為重電產業三大成長引擎，士電在國內外變壓器市場皆具競爭優勢，加上北美訂單持續增加，在手訂單能見度仍高，後續營運成長動能值得持續關注。

展望後市，士電看好全球AI資料中心帶動電力基礎建設需求，預估今年外銷營收可望年增3成，全年營收及獲利可望維持雙位數成長。