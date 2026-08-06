聽新聞
0:00 / 0:00
立盈財報／第2季獲利年增一倍創高、上半年同步衝新高 EPS 0.82元
受惠AI晶片帶動先進半導體產能高張，半導體廢棄物循環再利用業者立盈（7820）6日公布第2季營運成果，單季合併營收1.07億元，季增9.9%、年增45.8%，創下歷史新高；第2季稅後純益3,012.5萬元，年增100%，以IPO後擴增之加權平均股本計算，每股稅後純益0.82元，刷新單季歷史新高紀錄。
立盈累計今年上半年合併營收2.05億元，年增53.65%，已達到去年全年營收2.98億元的68.89%。法人預估，隨著下半年AI浪潮持續推升半導體客戶稼動率，立盈今年全年營收可望衝上4.5億元，再創年度營收歷史新高。
立盈主要提供半導體等產業循環經濟解決方案，將製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環再利用為人造螢石，供鋼鐵廠煉鋼使用，成功建立封閉式資源循環鏈。受惠半導體先進製程剛性需求強勁，立盈自去年第1季以來，單季營收呈現逐季走高趨勢。
獲利表現方面，立盈第2季毛利率維持高檔達56%；單季營業費用為2,341.7萬元，雖因支應IPO相關費用致費用年增25%、季增8%，但在有利的產品組合與技術服務比重提升下，第2季營益率仍拉升至34.2%，高於第1季的34.1%。第2季稅後純益季增11%、年增100%，展現強勁獲利成長爆發力。
展望下半年，立盈表示，AI浪潮將持續帶動先進製程需求，公司將積極調配並展現產能擴增效益，同步導入智慧化生產參數提升產品純度，提供更高階的循環經濟解決方案，協助半導體客戶達成減碳與ESG目標，並在控管費用得宜下，帶動營運效益持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。