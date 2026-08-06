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立盈財報／第2季獲利年增一倍創高、上半年同步衝新高 EPS 0.82元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈2025第1季至2026第2季營收及產品結構變化。公司／提供
立盈2025第1季至2026第2季營收及產品結構變化。公司／提供

受惠AI晶片帶動先進半導體產能高張，半導體廢棄物循環再利用業者立盈（7820）6日公布第2季營運成果，單季合併營收1.07億元，季增9.9%、年增45.8%，創下歷史新高；第2季稅後純益3,012.5萬元，年增100%，以IPO後擴增之加權平均股本計算，每股稅後純益0.82元，刷新單季歷史新高紀錄。

立盈累計今年上半年合併營收2.05億元，年增53.65%，已達到去年全年營收2.98億元的68.89%。法人預估，隨著下半年AI浪潮持續推升半導體客戶稼動率，立盈今年全年營收可望衝上4.5億元，再創年度營收歷史新高。

立盈主要提供半導體等產業循環經濟解決方案，將製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環再利用為人造螢石，供鋼鐵廠煉鋼使用，成功建立封閉式資源循環鏈。受惠半導體先進製程剛性需求強勁，立盈自去年第1季以來，單季營收呈現逐季走高趨勢。

獲利表現方面，立盈第2季毛利率維持高檔達56%；單季營業費用為2,341.7萬元，雖因支應IPO相關費用致費用年增25%、季增8%，但在有利的產品組合與技術服務比重提升下，第2季營益率仍拉升至34.2%，高於第1季的34.1%。第2季稅後純益季增11%、年增100%，展現強勁獲利成長爆發力。

展望下半年，立盈表示，AI浪潮將持續帶動先進製程需求，公司將積極調配並展現產能擴增效益，同步導入智慧化生產參數提升產品純度，提供更高階的循環經濟解決方案，協助半導體客戶達成減碳與ESG目標，並在控管費用得宜下，帶動營運效益持續提升。

財報 EPS 營收

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