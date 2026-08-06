王品財報／上半年EPS 9.86元創同期新高 賺近1股本

連鎖餐飲集團王品（2727）6日董事會通過2026年第2季財報，在台灣內需消費暢旺及大陸事業群營運改善帶動下，第2季及上半年營收、獲利雙雙改寫同期新高。上半年稅後淨利8.2億元、年增25.15%，每股純益（EPS）9.86元，逼近賺進一個股本，較去年同期7.88元增加近2元。

王品第2季合併營收64億元，年增16.76%；稅後淨利4億元，年增39.12%；EPS達4.82元，單季營收及獲利均創歷年同期新高。

累計上半年，王品合併營收129.2億元，年增12.97%；稅後淨利8.2億元，年增25.15%；EPS達9.86元，營收、獲利同步刷新歷年同期紀錄。

王品表示，第2季台灣事業群營收51.8億元，累計上半年營收突破百億元、達104.7億元，主要受惠清明連假、勞動節、母親節等聚餐旺季效應，加上台灣經濟成長強勁，帶動民眾消費信心提升與餐飲消費升級，挹注整體業績成長。

此外，大陸事業群營運持續改善，第2季營收12.2億元，年增24.44%，在兩岸市場同步成長帶動下，成為集團營運另一成長動能。

展望第3季，王品將持續搶攻暑假及父親節、七夕等節慶商機，加快展店腳步。7月已新開「聚日式鍋物」新楠萬家福、板橋中山及豐原大社等3家門市，另有「肉次方」桃園中正店、「西堤牛排」豐原大社店、「原燒」鳳山青年店及「石二鍋」新莊建國店陸續加入營運，並搭配節慶行銷活動，持續擴大市占率，挹注下半年營運表現。