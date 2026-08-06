和椿財報／上半年呈三率三升 EPS達1.92元、賺近去年全年92.3%水準

AI與機器人自動化解決方案專家和椿（6215）科技董事會6日通過第2季合併財報，第2季合併營收9.02億元，季增16.7%、年增49.7%，在整體營運規模放大下，稅後純益0.65億元、年增178.7%，每股稅後純益0.78元。

累計上半年合併營收16.75億元，合併稅後純益1.59億元、年增197.5%，每股稅後純益1.92元，上半年已賺近去年全年2.08元的92.3%水準。

和椿第2季、上半年營運動能展現強勁成長態勢，上半年交出「三率齊揚」的亮眼成績，營業毛利率、營業利益率及淨利率分別為27.23%、11.10%、9.51%，皆較去年同期增加，也堆高上半年整體獲利更上層樓。

目前，全球具身智慧（Embodied AI）需求強勁爆發，半導體晶圓代工、先進封裝與高階AI伺服器製造等供應鏈，針對半導體後段製程關鍵自動化次系統整合與設備需求也明顯增加，加上智慧搬運與智慧巡檢等功能型機器人的剛需，都助攻和椿營運穩健成長。

和椿指出，面對高階智慧製造與傳統零售領域，對廠內物流、重物搬運及產線自動化銜接強勁爆發的剛性需求，和椿已成功將傳統驅動元件，升級為高價值的具身智慧（Embodied AI）與機器人軟硬體整合服務。

另外，和椿也全面導入高算力邊緣AI運算平台與先進3D視覺演算法，賦予功能型機器人高精度感知辨識、動態即時避障及多機車隊調度能力，並深化與全球服務型機器人龍頭普渡機器人（Pudu Robotics）及優必選（UBTECH）的跨國戰略聯盟。

旗下涵蓋大型AI清潔機器人、自主導航四足巡檢機器人及150kg至600kg不同級別重負載AMR，順利擴大場域滲透率，帶動旗下功能型AMR機器人相關產品，近2年寫下業績暴增5倍的驚人曲線，今年上半年出貨更逆勢創下年增31.1%的優異成績。

和椿董事長張以昇表示，和椿長期累積於半導體晶圓級與SMT高精密設備的「零失誤」嚴苛驗證標準，並將此優勢轉移至機器人模組與自動化次系統，構築出強大的競爭壁壘。在全球Physical AI（物理AI）與自動化浪潮重塑產業運作模式之際，今年上半年出貨強勁成長，充分驗證市場對和椿產品的高度肯定。

「第2季亮眼財報是公司邁入高成長期的新起點」張以昇說，展望下半年及未來發展，和椿將持續發揮「半導體高階次系統」與「AI機器人」雙軌並進的綜效，持續深化半導體關鍵製程相關產業AMR（自主移動機器人）的部署。

他強調，和椿不僅要站穩全球機器人商業化落地的最有利位置，為產業自動化帶來最具競爭力的關鍵突破，更憑藉高技術門檻與在地化服務能力，進一步提升高毛利產品比重，維持強勁的營運成長動能，為股東與客戶創造長期永續的價值。