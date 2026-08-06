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致茂營收／7月年增175%創新高 預期半導體下半年將優於上半年
量測儀器大廠致茂（2360）今日公布2026年7月合併營收為新台幣54.34億元，較6月成長32.09%，較去年同期大幅增加175.26%。創新高。
致茂累計1至7月總營收達308.23億元，年增101.53%。
致茂日前召開法說會公布財報展望，2026年上半年，致茂合併營收達新台幣254億元，較去年同期大幅成長91%。稅後淨利為新台幣92億元，年成長120%，基本每股稅後純益為新台幣21.27元。
展望2026年下半年，公司預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。
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