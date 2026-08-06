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銳澤上半年EPS 3.53元 美、日市場布局添下半年動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤上半年EPS 3.53元，美、日市場佈局添下半年動能。聯合報系資料照
銳澤上半年EPS 3.53元，美、日市場佈局添下半年動能。聯合報系資料照

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤(7703)公布2026年上半年合併營收達13.10億元，年增11.32％，毛利率為22.89％，稅後純益1.18億元，每股稅後盈餘(EPS)3.53元，分別較去年同期減少29.01％、26.46％。

銳澤表示，今年上半年營收維持年成長，主要受惠半導體、記憶體相關客戶持續推進新廠建置、既有產線擴充與製程升級計畫，帶動氣體主系統、二次配拆移機服務業務成長；惟獲利表現較去年同期下滑，主要係因為因應中長期營運布局，積極掌握客戶全球產能配置與區域化供應鏈趨勢商機，今年以來持續加大國內外專業人力團隊擴編力道、跨區域專案管理強化，短期費用與成本結構相對提高所致。

在海外市場布局方面，銳澤於日本區域承接的氣體主系統工程專案已於6月正式開展進場施作，再加上因應半導體相關客戶訂單需求持續攀升，同步積極完善美國區域據點規劃，強化在地服務量能，隨著海外專案施作進度逐步推進，可望為下半年營運挹注新的成長動能。

展望2026年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤持續深化半導體氣體供應系統技術實力，完善海外市場布局，並擴大高附加價值專案承攬量能。隨著台灣、日本與美國等區域布局逐步推進，公司以氣體主系統、二次配工程、拆移機服務與Turnkey統包工程為核心，強化跨國專案執行能力及客戶服務深度，有望創造未來營運更上層樓。

EPS 營收 製程 半導體

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