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益張財報／上半年每股稅後純益3.94元 出貨持續暢旺、毛利率續創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球商用置物設備大廠益張（8342）公布上半年合併財報，上半年合併營收8.19億元、年增5.4%，合併毛利率27.59%，較去年同期27.12%提升0.47個百分點，稅後純益1.32億元、年增67%，每股稅後純益3.94元。

值得注意的是，受惠於出貨持續暢旺及成本管控得宜，益張上半年毛利率27.59%，再創歷年同期新高。

益張指出，上半年營收較去年同期增加，主要因為北美地區出貨成長、特殊金屬材質的出貨持續增加，以及國內自有品牌「OGEE移動式倉儲」系列產品貢獻。

益張近幾年深耕商用置物設備領域發展，因此得以受惠美國製造建置需求，同時在附加價值相對高的特殊金屬材質，及自有品牌系列的成長，在上半年得以創造營收及毛利率同步成長的成績。

展望下半年，在產品結構持續優化，以及成本相對低點的原物料備貨，新台幣匯率維持穩定的狀態下，對於下半年營運仍審慎樂觀看待。

益張表示，近幾年與重要客戶保持良好長期合作，深耕客戶功能需求，因此都能維持穩健的營運成長。

在自有品牌系列產品，與國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所、交通運輸等產業，都有益張服務配合的案例，預期透過對客戶客製化及整體解決方案的服務，將能擴展更多產業領域應用的需求。

財報 毛利率 益張

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