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材料成本升侵蝕獲利 濾能上半年每股虧損4.73元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能公司創辦人暨董事長黃銘文。聯合報系資料照
濾能公司創辦人暨董事長黃銘文。聯合報系資料照

微汙染防治（AMC）廠濾能（6823）今日公告上半年合併營收為3.11億元，較去年同期增加18.35%，主要在於半導體高階AMC濾網出貨量較去年同期增加。然受到上游材料成本大漲，公司上半年稅後虧損1.4億元，每股虧損為4.73元。

濾能表示，公司上半年合併營收較去年同期成長18.35%，惟上游主要材料活性碳價格較去年同期大幅上漲，加上出貨量增加，材料成本壓力明顯升高，毛利率因而下滑，影響整體獲利表現。面對材料成本大幅攀升，公司已於第2季與主要下游客戶展開議價，並逐步將成本漲幅反映至產品售價，且同步強化供應鏈管理，透過採購策略與庫存調整，降低成本波動對營運的影響。

濾能表示，除既有客戶的議價持續推進外，公司也積極拓展新客戶族群，近期已切入記憶體、先進封測及先進封裝，並與多家新客戶洽談合作。隨高階製程推進，相關客戶對AMC濾網與SPR設備需求穩定成長，且產品規格門檻較高，有助提升公司產品組合的附加價值。新客戶預計將於下半年陸續導入量產，將可望成為營運成長動能之一。

濾能指出，公司第3季將持續推動產品組合優化，聚焦毛利率較佳的產品線，提升高階AMC濾網與SPR設備的出貨比重，同時強化製程效率並導入自動化設備，以提升產能利用率。展望下半年，隨新客戶合約陸續啟動，SPR設備進入驗收與認列階段，再生濾網產品預計於第四季出貨，下半年營運可望逐步回溫。

半導體 營收 材料

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