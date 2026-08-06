穎崴上半年賺近四個股本 創歷年同期新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（6）日召開董事會，會中通過經會計師核閱的2026年第2季財務報表並公告營運成果，第2季度合併營收為35.23億元，季增18.2%，年增加131.5%；第2季稅後純益為6.72億元，季減3.9%，但比去年同期增加227.8%；毛利率為38%，季減5個百分點，年減也達11個百分點，單季每股純益18.7元；累計上半年合併營收為65.04億元，較去年同期成長70.27%，累計上半年每股純益38.24元，續創歷年同期新高。

穎崴表示，AI應用客戶拉貨及需求增加，帶動高階測試座及MEMS探針卡產品線出貨量同步放大，單季營收規模連四個季度達雙位數季增，惟受到產品組合影響，以及調配並提升(scaling up) AI、HPC應用高階測試座新產能，同時建置MEMS產品線研發、製造產能等因素，使單季獲利及毛利微幅下滑；展望第3季，隨著訂單能見度持續提高，以及新產能提升挹注，業績將持續強勁。

展望後市，穎崴強調，SEMI近期上修全球半導體設備市場展望，在AI、HBM、2奈米及先進封裝帶動，預估2026年全球半導體製造設備銷售額將年增23.2%達1659億美元；半導體封裝測試產業同全球半導體設備亦步亦趨，根據Future Market Intelligence近期公布數據指出，全球封裝測試座於2026年市值預估將達14.2億美元，到2036年將達31.2億美元，年複合成長率來到8.2%。在半導體產業及封裝測試座持續成長下，將帶動測試介面產業中長期成長商機，穎崴掌握高階測試能力，並專注AI、HPC應用市場投入研發並推出相對應解決方案，將持續挹注公司營運並帶來強勁成長動能。