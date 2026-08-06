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臻鼎7月營收176.01億元 月增3.3%續創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供

全球PCB領導大廠臻鼎科技（4958)今(6)日公佈2026年7月合併營收176.01億元，年增31.8%，月增3.3%，再創歷年同期新高；累計1至7月營收達新台幣1067.59億元，年增16.50%，同步刷新歷年同期紀錄。展望下半年，在消費性電子新品傳統旺季與AI高階應用需求雙軌並進下，將推動公司營運表現持續升溫。

臻鼎表示，7月營收再度站上今年以來高點。其中，行動通訊業務維持雙位數年增；伺服器/光模塊/IC載板合計營收則延續三位數年增，且增速較前一月進一步加速，並再創單月新高，主要受惠於客戶高階AI產品依計畫推進導入及量產，帶動公司相關產品出貨逐步放大。隨著高階、高附加價值產品占比持續提升，公司營運結構也將進一步優化。

臻鼎已訂於8月11日（下周二）下午3時召開2026年上半年營運成果線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

臻鼎 營收 PCB

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