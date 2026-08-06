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穎崴財報／上半年每股稅後純益為38.24元創高 下半年續強

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。記者尹慧中／攝影
左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。記者尹慧中／攝影

半導體測試介面大廠穎崴（6515）6日召開董事會，會中通過經會計師核閱之2026年第2季財務報表並公告營運成果，第2季度合併營收為35.23億元，較上季增加18.22%，較去年同期增加131.47%；第2季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為6.72億元，較上一季減少3.86%，較去年同期增加227.8%；毛利率為38%，較上季減少5個百分點，較去年同期減少11個百分點；單季每股稅後盈餘為18.7元；累計上半年合併營收為65.04億元，較去年同期成長70.27%，累計上半年每股稅後盈餘為38.24元，續創歷年同期新高，以上皆為 TIFRS合併財務報表數字。

AI應用客戶拉貨及需求增加，帶動高階測試座及MEMS探針卡產品線出貨量同步放大，使單季營收規模連四季度達雙位數季增，惟受到產品組合影響，以及調配並提升(scaling up) AI、HPC應用高階測試座新產能，同時建置MEMS產品線研發、製造產能等因素，使單季獲利及毛利微幅下滑；展望第3季，隨著訂單能見度持續提高，以及新產能提升挹注，業績將持續強勁。

SEMI近期上修全球半導體設備市場展望，在AI、HBM、2奈米及先進封裝帶動，預估2026年全球半導體製造設備銷售額將年增23.2%達1,659億美元；半導體封裝測試產業同全球半導體設備亦步亦趨，根據Future Market Intelligence近期公布數據指出，全球封裝測試座於2026年市值預估將達14.2億美元，到2036年將達31.2億美元，年複合成長率來到8.2%。在半導體產業及封裝測試座持續成長下，將帶動測試介面產業中長期成長商機，穎崴掌握高階測試能力，並專注AI、HPC應用市場投入研發並推出相對應解決方案，將持續挹注公司營運並帶來強勁成長動能。

穎崴 財報 半導體

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