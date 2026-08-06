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聯強Q2獲利年增近200% 每股純益2.34元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）6日公布今年第2季財報，受惠企業AI投資持續擴大，帶動單季稅後純益來到39.09億元，季增32.3%、年增197.3%，每股純益為2.34元。

聯強今年第2季營收2,010.1億元，季增59.1%、年增115.4%；毛利率3.4%，季減0.9個百分點、年減0.91個百分點；營益率2.38%，季減0.29個百分點、年增0.92個百分點。

聯強今年第2季的成長動能，主要來自AI伺服器、高效能運算（HPC）、企業級存儲、網路設備、資安解決方案及相關半導體產品需求持續強勁。同時，大型資料中心持續擴建，也帶動記憶體、SSD及其他儲存產品出貨成長，推升商用加值及半導體兩大核心業務，持續呈現強勁成長。

累計聯強今年上半年營收3,273.68億元，年增77.2%；毛利率3.74%，年減0.6個百分點；營益率2.49%，年增0.73個百分點；稅後純益68.64億元，年增118.5%，每股純益4.12元。

除了掌握到市場商機外，聯強近年來推動的MSP營運平台、數位轉型及智慧供應鏈管理，亦發揮顯著的經濟規模效益：第2季營收增加逾千億元的同時，營業費用率亦可有效控管，顯示AI需求的快速成長，不僅帶動營收規模持續擴大，更有效轉化為獲利成長，展現公司持續提升的營運槓桿效益與獲利品質。

聯強表示，AI產業已由模型，快速發展到企業規模化部署，企業加速進行AI投資，正帶動IT基礎建設進入新一波升級循環；公司憑藉完整的產品組合、供應鏈管理能力及亞太市場布局，將持續受惠此一長期成長大趨勢。

聯強 每股純益 半導體

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