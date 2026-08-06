聯嘉財報／第2季、上半年營收獲利雙創新高 累計EPS 1.15元

車用LED光源大廠聯嘉投控（3717）6日公布最新財務報告，繼第1季營運創下單季新高後，第2季獲利表現持續升溫。受益於產品組合優化、供應鏈效益提升及產能保持滿載，第2季歸屬母公司業主淨利1.42億元，季增44.15%，每股純益0.68元；累計上半年合併營收35.32億元，淨利2.40億元，每股純益1.15元，營收與獲利雙雙刷新歷年同期新高。

聯嘉投控第2季合併營收為16.82億元，季減9.08%；惟受惠於推動價值工程與價值分析（VAVE）有效控管採購與製造成本，單季毛利率顯著拉升至21.98%，季增4.71個百分點。累計上半年整體營運表現亮眼，平均毛利率達19.51%。

聯嘉投控表示，上半年營運及獲利展現強勁成長，主要得利於三大核心效益。首先是產品組合優化，隨著國際車廠燃油車與油電混合車（HEV）產量及出貨比重提升，帶動高毛利車用光源產品出貨擴增，有效拉升整體毛利率。

其次為供應鏈效益提升，聯嘉持續推動價值工程與價值分析（VAVE），精準開發並多元引進具高性價比與高品質的供應商夥伴，具體降低製造與採購成本。同時，全球核心廠區產線保持高稼動率，發揮規模經濟效益，進一步拉高整體獲利表現。

展望後市，聯嘉投控指出，隨著北美車輛供應鏈需求穩健，加上高階LED車燈模組滲透率提升，海外布局之墨西哥新廠預計今年第4季導入量產數十款產品，能直接服務北美六大車燈客戶，大幅降低運輸、關稅與物流成本，目前訂單能見度相當清晰。

聯嘉投控強調，集團轉型為控股公司後，亦將持續深化車用光電、AI智慧城市、Micro-LED CPO光通訊、軍工無人機及機器人等前瞻領域之拓展。