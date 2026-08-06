快訊

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

聽新聞
0:00 / 0:00

聯嘉財報／第2季、上半年營收獲利雙創新高 累計EPS 1.15元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影

車用LED光源大廠聯嘉投控（3717）6日公布最新財務報告，繼第1季營運創下單季新高後，第2季獲利表現持續升溫。受益於產品組合優化、供應鏈效益提升及產能保持滿載，第2季歸屬母公司業主淨利1.42億元，季增44.15%，每股純益0.68元；累計上半年合併營收35.32億元，淨利2.40億元，每股純益1.15元，營收與獲利雙雙刷新歷年同期新高。

聯嘉投控第2季合併營收為16.82億元，季減9.08%；惟受惠於推動價值工程與價值分析（VAVE）有效控管採購與製造成本，單季毛利率顯著拉升至21.98%，季增4.71個百分點。累計上半年整體營運表現亮眼，平均毛利率達19.51%。

聯嘉投控表示，上半年營運及獲利展現強勁成長，主要得利於三大核心效益。首先是產品組合優化，隨著國際車廠燃油車與油電混合車（HEV）產量及出貨比重提升，帶動高毛利車用光源產品出貨擴增，有效拉升整體毛利率。

其次為供應鏈效益提升，聯嘉持續推動價值工程與價值分析（VAVE），精準開發並多元引進具高性價比與高品質的供應商夥伴，具體降低製造與採購成本。同時，全球核心廠區產線保持高稼動率，發揮規模經濟效益，進一步拉高整體獲利表現。

展望後市，聯嘉投控指出，隨著北美車輛供應鏈需求穩健，加上高階LED車燈模組滲透率提升，海外布局之墨西哥新廠預計今年第4季導入量產數十款產品，能直接服務北美六大車燈客戶，大幅降低運輸、關稅與物流成本，目前訂單能見度相當清晰。

聯嘉投控強調，集團轉型為控股公司後，亦將持續深化車用光電、AI智慧城市、Micro-LED CPO光通訊、軍工無人機及機器人等前瞻領域之拓展。

聯嘉 營收 財報

延伸閱讀

光鼎財報／第2季獲利242億元較去年同期轉盈 上半年每股賺0.03元

統一財報／上半年獲利創高145億元、年增36% EPS 2.56元

群光財報／第2季 EPS 3.06元為六季來最佳 累計5.06元賺逾半個股本

儒鴻財報／新品助攻 第2季獲利15.53億元倍增、上半年EPS 12.35元

相關新聞

緯穎財報／第2季獲利149億元創次高 7月營收1176億元創新高

緯穎（6669）7日召開董事會，通過2026年度第2季財報，第2季合併營收達新台幣2,781.53億元，年增26%；稅後純益為149.69億元，年增23.5%，為歷史次高；基本每股純益（EPS）為80.43元。上半年度合併營收達新台幣5,546.60億元，年增41.7%；稅後純益為新台幣290.84億元，年增32.7%，EPS為新台幣156.38元，高於去年同期的117.93元，為同期歷史新高。7月營收達1176.9億元，月增5.7%，年增39.2%，再度創下歷史新高紀錄。

京元電財報／第2季EPS 2.04元創同期新高 累計上半年3.91元

封測大廠京元電（2449）獲利與營收同步報喜，第2季歸屬母公司稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益2.04元；7月營收再衝上39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，刷新單月歷史紀錄，累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，也創歷年同期新高。

仁寶營收／7月810億元 月減15.49%、年增38.26%

仁寶（2324）7日公告7月營收810.06億元，月減15.49%、年增38.26%，創下同期新高紀錄；累計前七月營收5,206.04億元，年增18.82%。其中，7月PC出貨180萬台、月減60萬台。展望第3季，受惠伺服器客戶需求持續強勁，出貨仍持續成長，將成為第3季主要成長動能。

中鋼財報／第2季獲利20.75億元、結束連四季虧損 每股賺0.14元

中鋼（2002）7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益0.14元；惟累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。展望第3季，該公司指出，力求保持獲利水準。

建新國際營收／7月、前七月續創同期新高 AI、高值化儲運布局添動能

建新國際（8367）公布7月合併營收3.17億元，月增9.4%、年增13.3%，續創歷年同期新高；累計前七月合併營收19.35億元、年增4.5%，同步改寫歷年同期新高。主要受惠港區裝卸、倉儲及報關等業務穩健，自動裝卸業務動能持續提升。

喬山財報／第2季EPS 3.19元、上半年EPS 3.27元 獲利雙創同期新高

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）健康科技公布上半年合併財報，合併營收250.59億元、年增9.3%，毛利率57.4%，較去年同期51.7%增加5.7個百分點，稅後純益9.93億元、年增155.9%，每股稅後純益3.27元，營收、獲利雙創同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。