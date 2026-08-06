三福化營收／7月4.07億元、年增12.89% 先進封裝化學品出貨升溫

三福化（4755）6日公布7月營收4.07億元，年增12.89%；前七月累計營收27.78億元，年增0.25%。

展望今年營運，三福化認為，受半導體先進封裝、先進製程需求推升，預期半導體化學品穩健成長。法人表示，隨先進封裝產能進入需求旺季，三福化旗下光阻剝離劑（Stripper）出貨放大，並持續挹注下半年營收成長。

受惠先進封裝需求升溫，三福化下半年除用於CoWoS的光阻剝離劑出貨放大；此外，應用於封裝領域精密化學品，也陸續通過客戶驗證，有望於下半年正式貢獻營收。

法人表示，隨先進封裝需求放大，三福化旗下應用於CoWoS的Stripper產品，第2季營收季增37%、年增120％，並帶動半導體相關營收占比提升至逾四成。

TMAH顯影液回收事業部分，三福化表示，已於5月開始陸續出貨給先進製程8吋廠，公司並持續努力耕耘IC客戶；法人指出，下半年有望進入12吋廠驗證。

此外，今年3月以來，受中東戰事影響，化工原料及特化品價格普遍上漲；三福化表示，除年初已調漲氣體及特化品售價外，更已在去年年底與上游客戶談好合約，進料價格受到戰爭影響相對小，並從4月起陸續挹注毛利率成長。

三福化也將於越南擴建氣體新廠，供應當地散熱產業客戶，投資金額約3億元。三福化董事會於日前通過三福越南擴廠資本支出預算案，投資越南寧平省同文三工業區，主因為氣體市場規模快速成長，有必要增加投資空氣分離廠以生產液態氮氧氬產品，並搭配原已設置電子材料轉充／轉售等物流業務，以供應北越地區電子大廠等相關產業之客戶需求。