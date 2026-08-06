文曄第2季每股純益7.68元 續創單季新高 本季估仍賺逾8元

IC通路大廠文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，會中公布第2季財報，說明2026年第2季營運成果及未來營運展望。受惠AI相關需求延續強勁、工業、車用等領域以及Future業務同步復甦，本季營收與獲利再創新高。2026年第二季合併營收約為新台幣5,907億元，季增約20%，年增約128%。合併營業利益約新台幣130億元，季增約31%，年增約179%。歸屬於母公司稅後純益約97.1億元，季增約39%，年增約243%，超過財測上緣的85.7億元，續單季獲利新高，以加權平均股數計算，每股純益7.68元，季增約44%，年增約237%，也創單季新高。

文曄表示，公司去年底雖辦理增資，股本增加，但從第1季及第2季獲利，獲利增幅明顯大幅超越股本的增加。

文曄今年上半年累計合併營收正式突破兆元，為1兆零850億元，年增約114%。合併營業利益約新台幣229.4億元，年增約148%。歸屬於母公司純益約167.2億元，年增約202%。以加權平均股數計算每股純益13元，年增約177%。

文曄今日在法說會提出本季財測目標，在於1美元兌換32.2元的匯率基礎，本季合併營收預估中位數約5920億元，年增約80%。合併營業利益預估中位數約140.4億元，年增約148%；合併稅後純益預估中位數約101.7億元，年增約167%，每股純益約8.03元，續創單季新高，年增約136%。

展望後市，文曄表示，雲端服務供應商（CSP）和AI相關大廠的資本支出仍在成長。公司預期下半年乃至於明年的需求可望持續增溫。相信AI的需求將延續，並將逐步滲透到更多領域，帶動整體成長。在非AI方面，包括Future、工業、車用等市場的需求指標如B/B ratio，都指向持續穩健的復甦。

面對全球供應鏈持續移轉且結構更趨複雜的經營環境，文曄將持續強化集團體質，深化全球化布局，持續為供應商與客戶創造更高的附加價值，並提供更完整且具彈性的解決方案。