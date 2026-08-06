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材料營收／7月10.59 億元、年增32% 前七月 66.13 億元、年減24.98%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）6日公布7月營收10.59 億元，年增32%、月增4%；前七月累計營收 66.13 億元，年減24.98%。

材料表示，營運動能已穩步回升。近期部分客戶仍持續進行庫存調整，惟整體產業庫存水位已逐步回歸健康區間，預期下半年市場需求回補動能將逐步顯現。

材料也指出，公司同步持續透過優化交期管理機制，病提升供應鏈協同效率，積極掌握客戶回補庫存及新增訂單的契機。

同時，材料表示，該公司持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，以提升產品附加價值與市場競爭力。在產品布局方面，濟南大自然新材料除持續深耕醋酸纖維絲束核心業務外，亦積極拓展高附加價值產品，包括加熱不燃燒菸（HNB）專用濾嘴絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布材料及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品領域，以掌握新型菸草產品快速成長所帶來的市場機會。

此外，隨著中國大陸服飾用醋酸纖維需求持續增長，以及消費市場對環保與永續材料需求日益提升，材料正規劃逐步擴增具低碳與環保優勢的醋酸纖維長絲（森綾）產能，並積極拓展亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等新興市場，打造中長期營運成長新動能。

展望未來，材料指出，隨著新產品布局逐步發酵、新興市場拓展效益顯現，對中長期營運發展，持審慎樂觀態度。

營收 材料 庫存

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