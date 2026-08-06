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矽格Q2及上半年獲利同創歷年新高 上半年每股純益4.65元
上市封測廠矽格公司（6257）今（6）日舉行董事會，通過2026年第2季財務報告：第牛2季合併營收達58.81億元，年增逾23%，單季稅後純益13.58億元，年增加250%；歸屬母公司業主純益為12.2億元，年增264%，創單季新高，且連三個季度獲利創新高，每股純益2.55元。
矽格2026年上半年合併營收111.74億元，年增逾18%，上半年純益24.8億元，年增逾97%；上半年歸屬母公司純益22.26億元，年增104%，每股純益4.65元，也創下歷史新高紀錄。
矽格公司表示，受惠於先進製程產品比重增加，營收持續上揚。國內外客戶需求殷切，AI應用持續擴散，ASIC、光通訊晶片、Memory等晶片特定客戶產能持續放大下，對於半導體後市樂觀看待。
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