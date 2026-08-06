宜特Q2每股純益1.03元 每股擬配息1.6元

電子產業驗證分析企業宜特（3289）今（6）日舉行董事會並公布2026年第2季財報，第2季歸屬於母公司純益0.89億元，季減49.6%，比去年同期減少19.8%。第2季每股純益1.03元，季減49.8%，年減31.3%。

宜特第2季合併營收約新台幣11.84億元，季增9.2%，比去年同期減少1.70%。公司表示，受惠於營運體質調整發揮成效與高毛利驗證分析需求增加，第2季本業表現回穩，合併毛利率較上一季顯著增加，從17.27% 回升至 26.13%，大幅回升8.86個百分點，帶動營業淨利轉正達約7,100萬元，展現強勁的本業獲利回穩力道。

針對整體每股純益比第1季減少的原因，宜特表示，主要係獲利結構屬性不同所致。第1季獲利包含處分原子公司(現為關聯企業)宜錦股權之一次性業外收益挹注，基期相對較高；第2季獲利則完全回歸「本業核心動能」。在排除一次性業外收益影響後，第2季毛利率與營業利益皆較第1季大幅成長，顯示公司整體營運體質更趨健康，本業獲利品質顯著提升。

在股利政策方面，宜特董事會今日同步決議通過 2026 年第2季盈餘分配案，擬每股配發現金股利1.6 元，展現公司營運資金無虞與經營團隊對未來發展的信心。

此外，為進一步優化財務結構並降低營運負擔，宜特董事會今日亦通過發行國內第六次無擔保轉換公司債（CB6）案。本次 CB6 預計募集資金總額約12億元，票面年利率為 0%，發行期間為3年，預計依票面金額之 100.5% 發行。

展望未來，隨著 AI 算力需求強勁、先進封裝、矽光子（SiPh）與共封裝光學（CPO）等前瞻技術檢測需求日益增加，宜特一站式驗證分析平台綜效將持續發酵，未來經營團隊將持續深化核心技術優化與研發能量，對整體營運發展保持信心。