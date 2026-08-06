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晨暉上半年EPS 1.24元年增7成 併購效益本季發酵

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞集團旗下保健品大廠晨暉（1271）6日公布今年上半年合併營收10.06億元，年增116.7%；毛利率43.2％、稅後淨利7,928萬元，年增79.8%；上半年每股稅後純益（EPS） 1.24元，年增69.9%。晨暉營收與獲利齊揚，隨著國內外市場於8、9月進入較密集的促銷與通路活動期，營運可望進一步攀升。

晨暉表示，上半年營收獲利上揚，營業利益衰退，主因併購WGN（Weider）所產生的一次性費用，其中第2季認列3,500萬所致，相關費用預計於今年逐月攤提完畢。

晨暉為保瑞集團旗下消費健康平台，營運動能大幅提升主因為2026年5月完成100%收購國際運動保健品牌WGN，正式進入新的營運階段。公司產品組合從原本以保健原料與機能食品為主，擴展至涵蓋運動營養與蛋白品類，故各品類的營收佔比與成本結構隨之調整，毛利率亦將同步調整，惟營收規模、品牌溢價與採購議價能力同步放大；且晨暉擁有自主開發原料能力，未來也將透過Weider品牌找到出海的契機，整體綜效仍朝正向發展。

晨暉上半年成長來自兩大引擎。其一為WGN併入的貢獻，惟WGN上半年僅認列約兩個月，第3季將首度完整併入單一季度，規模效應可望更明顯。其二為台灣營運穩健向上，主因為2025年9月策略投資望德斯國際後，威德 （Weider）系列保健品於既有通路已上架新產品，近期並有新品於屈臣氏等連鎖大型通路上架，擴大接觸不同消費族群，帶動品牌動能。

外銷方面，晨暉上半年外銷金額已超越2025年全年外銷金額，成長主要來自歐洲市場的紅麴發酵原料需求。隨著歐盟持續推進紅麴Monacolins禁用政策，當地品牌商及保健食品業者已開始提前尋找不含Monacolin K的替代原料，帶動晨暉旗下專利紅麴發酵原料Ankascin 568於歐洲市場的客戶詢問、產品測試及訂單需求升溫。晨暉的Ankascin 568為全球少數完全不含Monacolin K並唯一取得美國FDA新膳食成分認可的紅麴原料，具備法規轉換期的替代優勢。

從全球消費市場趨勢觀察，Innova Market Insights調查顯示，全球59%消費者認為腸道健康攸關全身健康；Mordor Intelligence預估機能性飲品市場2026至2031年年複合成長率達7.9%，規模將自1,640億美元增至2,390億美元；Precedence Research則預估蛋白質產品市場將以8.5%年複合成長率，於2034年達274億美元。蛋白質教育普及、即食與隨身型營養補充、以及腸道、補水、專注等機能訴求，正是WGN運動營養與機能食品產品線的主戰場。

法人表示，隨全球保健品市場需求攀升、第3季WGN完整併入、歐洲紅麴原料需求延續，晨暉全年營運可望逐季走高。

EPS 併購 營收

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