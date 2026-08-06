雄獅財報／上半年EPS 7.27元 日韓團旅熱銷挹注、下半年旺季續看俏

雄獅（2731）6日公布2026年上半年財報，在出境旅遊需求持續升溫帶動下，上半年獲利一樣繳出亮麗成績單，每股純益（EPS）7.27元，下半年在獎旅團等需求出籠下，業績依舊看俏。

雄獅表示，今年上半年短程亞洲市場仍是台灣出境旅遊成長主力，其中日本市場需求最為強勁。根據交通部觀光署統計，今年上半年台灣旅客出境人次達1,065萬人次，年增16.56%，其中日本市場更年增20.17%，也帶動雄獅團體旅遊業務穩健成長，第2季以日本、韓國產品線表現最為突出。

雄獅指出，雖然上半年旅遊市場一度受到美伊戰事及油價波動影響，導致毛利率較去年同期略為下滑，但仍維持相對高檔。自3月起市場已出現明顯轉單效應，加上連假旅遊需求及各大旅展帶動買氣，支撐整體營運表現。

第2季合併營收83.31億元，年增6.17%、季增2.48%，單季稅後純益2.9億元，EPS達3.11元，營運維持穩健成長。上半年合併營收164.61億元，年增9.79%；稅後純益6.78億元，每股純益（EPS）7.27元。

展望下半年，雄獅認為，隨著暑假親子旅遊、雙十連假、秋季賞楓、耶誕及跨年等旺季接續登場，旅遊市場需求可望持續增溫。同時，阿聯酋航空、阿提哈德航空歐洲航線自5、6月起陸續恢復航班，戰爭因素對旅遊市場的干擾已逐步降低，航空運能穩定回升，預期將帶動中東、歐洲及長程轉機市場需求。

雄獅表示，下半年將持續以「AI賦能、精準分眾、服務擴圈、全球布局」四大成長引擎為核心，並以11月ITF台北國際旅展為重要行銷檔期，強化鐵道旅遊、滑雪、郵輪及運動賽事等差異化產品布局，看好下半年營收及獲利表現仍具成長空間。