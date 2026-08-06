王品上半年EPS 9.86元賺近一股本 穩居觀光股獲利王

王品（2727）6日召開董事會，會中通過第2季財報，單季合併營收達64億元，年增16.76%，稅後淨利4億元，淨利較去年同期增加39.12%，單季EPS 4.82元，營收與獲利均創同期新高。上半年合併營收129.2億元，年增12.97%，稅後淨利達8.2億元，年增25.15%，EPS 9.86元，逼近一個股本，較去年同期7.88元多賺近2元，再次創高。

回顧第2季，台灣事業群營收達51.8億元，上半年營收更突破百億大關達104.7億元。主要原因之一，就是第2季有多個連續假期，包含清明連假、勞動節與母親節等聚餐旺季。其次，台灣整體經濟表現極為突出。受惠於出口暢旺與股市創高帶動的財富效應，第2季GDP年增12.92%，創下近40年新高，大幅推升民眾消費信心與實質所得。強勁的經濟擴張帶動餐飲市場的「消費升級」熱潮，餐飲業連帶受惠，台灣 4-6月餐飲業營業額年增率達 4.69%，王品成功憑藉多品牌優勢承接此波內需紅利。

此外，大陸事業群營運持續改善，第2季營收大幅攀升，年增24.44%至12.2億元，兩岸內外雙引擎熱轉下，奠定集團強大成長基調。

展望第3季，王品集團搶攻暑假與節慶商機，集團以多品牌策略與展店腳步，台灣事業群7月新開「聚日式鍋物」新楠萬家福、板橋中山、豐原大社3家店，「肉次方」桃園中正店、「西堤牛排」豐原大社店、「原燒」鳳山青年店及「石二鍋」新莊建國店，並推出父親節、七夕節慶套餐等多樣化品牌行銷活動吸客，持續擴大市場影響力。