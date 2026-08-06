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營邦AI訂單挹注 7月營收創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI機殼廠營邦（3693）6日公告7月營收12.25億元，月增5.6%、年增148.9%，單月營收創歷史新高；累計前七月營收53.21億元，年增11%，業績表現亮眼。

營邦受惠AI、雲端及高效能運算需求持續成長，預期今年度業績將雙位數成長，整體營運動能穩健；營邦目前手握輝達（NVIDIA）、超微（AMD）二大AI巨頭訂單，下半年有望繳出亮眼成績單。

營邦近期業務表現上左擁輝達、右抱AMD，全年展望看旺。今年初更在CES大展上更被輝達執行長黃仁勳在演講上親自欽點，成為背板上唯一的台廠，雙方正攜手強攻AI儲存市場商機。

在AI Storage領域，營邦持續與輝達深化合作，參與AI生態系發展，並共同推動新世代AI儲存架構，以支援AI Factory及大型模型運算所需的高頻寬與低延遲資料存取需求。

在雲端服務商（CSP）市場方面，營邦已開始投入AMD新世代機架級AI基礎設施平台相關專案，結合高密度運算設計與系統整合能力，支援大規模AI訓練與推論應用。據悉，營邦近期將開始量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

營收 黃仁勳 輝達

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