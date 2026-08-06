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台航上半年EPS 1.55元 審慎樂觀看全年營運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

散裝船台航（2617）6日公布上半年財報，受惠散裝航運運價優於預期，帶動營運表現穩健，上半年合併營收23.7億元，年增16%；稅後淨利6.46億元，年增率53%，每股稅後純益（EPS）1.55元。展望下半年，公司認為，在船舶供給仍偏緊、市場基本面穩健下，對全年營運維持審慎樂觀看法。

台航表示，今年上半年全球乾散裝航運市場表現優於市場預期，整體運價呈現「淡季不淡」，其中海岬型船舶平均運價創近年同期新高，今年截至7月底平均運價較去年同期接近翻倍，中、小型乾散裝船平均日租金亦年增四至六成。

公司分析，運價走揚主要受惠於長程貨載增加、有效運力供給偏緊，以及中東地區局勢影響船舶調度，拉長航程並消耗船噸供給。此外，西非幾內亞出口至中國的鋁礬土、鐵礦砂等長程運輸需求增加，也推升海岬型船市場。

至於台航主力經營的中、小型船舶，今年中國持續進口美洲大豆等農產品，加上巴西、阿根廷穀物出口維持旺盛，以及亞洲各國發電用煤需求增加，均支撐巴拿馬型與輕便極限型船舶需求與運價表現。

展望後市，台航指出，根據IMF最新預估，2026年全球經濟仍可望維持溫和成長，中國仍是乾散裝市場最重要的需求來源，若西非鐵礦新礦區陸續投產，帶動長程運輸需求，支撐大型船市場；南美穀物出口旺季亦有助巴拿馬型船需求。不過，全球地緣政治、主要經濟體貨幣政策、中國房地產及鋼鐵需求變化，仍是下半年市場的重要觀察變數。

供給面方面，台航表示，今年全球乾散裝船隊淨成長率預估約3%，受環保法規、船舶降速航行及高齡船拆解速度有限等因素影響，有效運力增加仍屬溫和，有利市場供需維持平衡。

台航指出，公司近年持續推動船隊汰舊換新，2024年訂造的兩艘4萬載重噸散裝船已於今年第二季投入營運，目前船隊平均船齡約6年；另兩艘6.4萬載重噸新船預計於2028年第三、四季交付。未來將視市場景氣、船舶供需及國際減碳政策發展，審慎評估船隊更新計畫，持續提升營運競爭力。

EPS 運價 散裝船

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