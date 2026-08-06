快訊

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

聽新聞
0:00 / 0:00

橘焱胡同2028年展店數有望翻倍 朝百家目標挺進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
橘焱胡同集團董事長吳念忠（右）橘焱胡同集團總經理楊哲瑋(左)表示，拚2028年前達百店、進軍美國穩紮穩打。記者黃淑惠／攝影
橘焱胡同集團董事長吳念忠（右）橘焱胡同集團總經理楊哲瑋(左)表示，拚2028年前達百店、進軍美國穩紮穩打。記者黃淑惠／攝影

橘焱胡同（2761）朝著2028年以前店數有望翻倍，朝著100家店目標挺進，隨著店數增加，預期明年及後年營運將跟著急速成長。考量到擴張需求，橘焱胡同也宣布將進行現金增資400萬股，每股12元，繳款期間9月1日-10月1日。

橘焱胡同品牌涵蓋開丼、四代目菊川、Pepper Lunch胡椒廚房及一幻拉麵等11個品牌、61家分店品牌，今年下半年將在台灣新展7家門市，全年展店目標13家；未來營運成長動能已由燒肉單一品牌擴展至多個連鎖品牌。

橘焱胡同，今年上半年自結合併營收7.25億元、年增12.12％，改寫同期新高，瞄準高端餐旅消費市場，與台北萬豪酒店攜手推出「胡同燒肉夜食」及「極炙之旅·一泊二食」住房專案，結合五星級住宿與頂級燒肉饗宴，搶攻國旅及美食商機。

橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，近年積極布局跨品牌聯名合作，已成功帶動來客與營收成長，未來將持續透過異業合作擴大品牌影響力，包括與星宇航空（2646）合作機上餐點外，今年5月起陸續與速食品牌及連鎖日式定食品牌展開聯名合作，透過聯名商品、導客回流券及會員行銷等方式，建立從品牌曝光、新客進店到營收轉換的完整營運模式。

過去一年多來，橘焱胡同持續推動組織轉型，重新定位各品牌事業群角色，其中燒肉品牌事業群聚焦深化核心品牌，連鎖品牌事業群則肩負規模化成長任務，集團正由過去的多品牌擴張，轉向事業群分工發展，目前改革效益已逐步顯現，也將持續透過跨界合作與品牌經營，擴大整體成長動能。

海外布局也持續推進，開丼美國洛杉磯第二家門市預計於2026年下半年開幕，為集團首家海外街邊店，持續建立北美展店標準模式。

此外，橘焱胡同也進一步指出，自去年提出品牌升級、多品牌策略、海外布局與組織再造四大改革方向，並於去年6月完成品牌重整，整合為「燒肉品牌事業群」、「連鎖品牌事業群」及「職人品牌事業群」三大事業群。

Pepper 品牌 營收

延伸閱讀

橘焱胡同拚多引擎成長 燒肉升級、連鎖展店同步推進

台北萬豪首度攜手胡同燒肉 推一泊二食住房專案

漢來美食財報／上半年EPS 9.21元創新高 已逼近去年全年水準

板腱、牛肋條無限續！ 胡同燒肉首度推出「頂級美牛吃到飽」 父親節、七夕限定優惠再抽萬豪住宿

相關新聞

緯穎財報／第2季獲利149億元創次高 7月營收1176億元創新高

緯穎（6669）7日召開董事會，通過2026年度第2季財報，第2季合併營收達新台幣2,781.53億元，年增26%；稅後純益為149.69億元，年增23.5%，為歷史次高；基本每股純益（EPS）為80.43元。上半年度合併營收達新台幣5,546.60億元，年增41.7%；稅後純益為新台幣290.84億元，年增32.7%，EPS為新台幣156.38元，高於去年同期的117.93元，為同期歷史新高。7月營收達1176.9億元，月增5.7%，年增39.2%，再度創下歷史新高紀錄。

京元電財報／第2季EPS 2.04元創同期新高 累計上半年3.91元

封測大廠京元電（2449）獲利與營收同步報喜，第2季歸屬母公司稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益2.04元；7月營收再衝上39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，刷新單月歷史紀錄，累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，也創歷年同期新高。

仁寶營收／7月810億元 月減15.49%、年增38.26%

仁寶（2324）7日公告7月營收810.06億元，月減15.49%、年增38.26%，創下同期新高紀錄；累計前七月營收5,206.04億元，年增18.82%。其中，7月PC出貨180萬台、月減60萬台。展望第3季，受惠伺服器客戶需求持續強勁，出貨仍持續成長，將成為第3季主要成長動能。

中鋼財報／第2季獲利20.75億元、結束連四季虧損 每股賺0.14元

中鋼（2002）7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益0.14元；惟累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。展望第3季，該公司指出，力求保持獲利水準。

建新國際營收／7月、前七月續創同期新高 AI、高值化儲運布局添動能

建新國際（8367）公布7月合併營收3.17億元，月增9.4%、年增13.3%，續創歷年同期新高；累計前七月合併營收19.35億元、年增4.5%，同步改寫歷年同期新高。主要受惠港區裝卸、倉儲及報關等業務穩健，自動裝卸業務動能持續提升。

喬山財報／第2季EPS 3.19元、上半年EPS 3.27元 獲利雙創同期新高

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）健康科技公布上半年合併財報，合併營收250.59億元、年增9.3%，毛利率57.4%，較去年同期51.7%增加5.7個百分點，稅後純益9.93億元、年增155.9%，每股稅後純益3.27元，營收、獲利雙創同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。