橘焱胡同2028年展店數有望翻倍 朝百家目標挺進

橘焱胡同（2761）朝著2028年以前店數有望翻倍，朝著100家店目標挺進，隨著店數增加，預期明年及後年營運將跟著急速成長。考量到擴張需求，橘焱胡同也宣布將進行現金增資400萬股，每股12元，繳款期間9月1日-10月1日。

橘焱胡同品牌涵蓋開丼、四代目菊川、Pepper Lunch胡椒廚房及一幻拉麵等11個品牌、61家分店品牌，今年下半年將在台灣新展7家門市，全年展店目標13家；未來營運成長動能已由燒肉單一品牌擴展至多個連鎖品牌。

橘焱胡同，今年上半年自結合併營收7.25億元、年增12.12％，改寫同期新高，瞄準高端餐旅消費市場，與台北萬豪酒店攜手推出「胡同燒肉夜食」及「極炙之旅·一泊二食」住房專案，結合五星級住宿與頂級燒肉饗宴，搶攻國旅及美食商機。

橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，近年積極布局跨品牌聯名合作，已成功帶動來客與營收成長，未來將持續透過異業合作擴大品牌影響力，包括與星宇航空（2646）合作機上餐點外，今年5月起陸續與速食品牌及連鎖日式定食品牌展開聯名合作，透過聯名商品、導客回流券及會員行銷等方式，建立從品牌曝光、新客進店到營收轉換的完整營運模式。

過去一年多來，橘焱胡同持續推動組織轉型，重新定位各品牌事業群角色，其中燒肉品牌事業群聚焦深化核心品牌，連鎖品牌事業群則肩負規模化成長任務，集團正由過去的多品牌擴張，轉向事業群分工發展，目前改革效益已逐步顯現，也將持續透過跨界合作與品牌經營，擴大整體成長動能。

海外布局也持續推進，開丼美國洛杉磯第二家門市預計於2026年下半年開幕，為集團首家海外街邊店，持續建立北美展店標準模式。

此外，橘焱胡同也進一步指出，自去年提出品牌升級、多品牌策略、海外布局與組織再造四大改革方向，並於去年6月完成品牌重整，整合為「燒肉品牌事業群」、「連鎖品牌事業群」及「職人品牌事業群」三大事業群。