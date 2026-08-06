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智邦財報／第2季大賺19.78元、年增119.7% 每股賺19.78元
網通大廠智邦科技（2345）6日召開董事會，通過第2季每股純益19.78元，季增32.5%，創單季新高，上半年每股純益34.7元，創同期新高。
智邦第2季營收955.38億元，季增36.3%，年增57.6%；營業毛利188.23億元，季增37.4%，年增73.4%，毛利率19.7%，略高於上季19.5%；營業利益143.31億元，季增42.6%，年增76.6%；稅後純益為110.53億元，季增32.5%，年增119.7%，每股純益19.78元，單季營收、獲利均創歷史新高。
累計智邦上半年營收1,656.58億元，年增60.3%；營業毛利325.24億元，年增67.1%；營業利益243.8億元，年增73.9%；稅後淨利為193.94億元，年增90.9%，每股純益34.7元，創同期新高。
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