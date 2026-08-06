康普財報／第2季獲利2.48億元、年增36倍 每股賺2元

動力電池材料大廠康普（4739）6日公告第2季、上半年財報。第2季稅後純益2.48億元，年增36倍、達3,625.6%，每股純益（EPS）2元。上半年稅後純益4.34億元，相較於去年同期，轉虧為盈，EPS 3.51元。

康普指出，動力電池材料已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈，並於去年下半年起通過車廠大客戶驗證，穩定量產交貨，推升營收規模倍增，產能利用率也維持高檔。在規模經濟帶動下，獲利隨之倍數成長。

此外，康普表示，去年上半年因子公司天弘化遭遇業外損失約1億元，影響EPS 0.6元，也拉低基期。

康普今年上半年營收55.1億元，年增120%；且自去年8月起，月營收年增率均呈倍數規模。康普表示，去年通過汽車客戶驗證後，已穩定量產交貨，帶動月營收大幅成長。因交貨穩定，產能利用率同步維持在高檔，目前產線接近滿載，

康普表示，隨動力電池材料穩定量產出貨、營收規模倍增，規模經濟效益逐步顯現，帶動毛利率提升。今年上半年營業費用率較去年同期下降約3個百分點，銷售費用率隨出貨規模擴大而改善，整體獲利表現優於去年同期。