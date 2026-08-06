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金管會兩路查！緯創股息二度延發 最重恐收回股務自辦資格
緯創（3231）現金股利二度延後發放，引金管會關注。證期局副局長黃仲豪說，將啟動兩路了解：一查緯創股務作業是否違規、責任歸屬；二查重大訊息是否正確即時。若緯創確有重大疏失，最重可能被收回股務自辦資格。
緯創原定7月31日發放2025年度現金股利，但在發放前一天公告，因股務作業系統廠商三商電（2427）作業疏失，延至8月3日；之後又因作業不及，再順延至8月6日；但三商電則駁斥，延遲發放股息是緯創的問題。
這是上市公司首家因股務作業問題，連續兩度延後發放股息，緯創與三商電更先後發布重大訊息，對延遲原因各執一詞，也使責任歸屬成為市場焦點。
黃仲豪表示，已請集保中心了解緯創股利發放流程，釐清問題出在公司股務部門、還是合作廠商，或雙方作業銜接，並確認是否違反股務處理規定。
若緯創股務管理有重大缺失，最重可收回股務自辦資格，改由外部股務代理機構辦理。過去較知名案例，是大同（2371）在2020年遭金管會收回自辦資格。
其次，金管會也會請證交所檢視緯創重大訊息的發布時點與內容，包括是否即時揭露且完整；若有缺失，可處3萬元至50萬元違約金。
金管會已確認，緯創174.92億元現金股利於8月6日完成發放。緯創也將依延遲天數計算利息補償金，另行匯撥給受影響股東。
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