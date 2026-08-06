儒鴻財報／新品助攻 第2季獲利15.53億元倍增、上半年EPS 12.35元

成衣大廠儒鴻（1476）6日董事會通過第2季財報，受惠新品比重提升，加上去年同期受匯率及美國關稅政策影響、比較基期偏低，第2季合併營收100.86億元，年增3.8%；毛利率大幅攀升至30.01%，較去年同期25.65%提升4.36個百分點，帶動稅後純益15.53億元，年增158.3%，每股純益（EPS）5.66元。

累計上半年合併營收197.07億元，年增3.22%；毛利率31.06%，較去年同期27.89%提升3.17個百分點；稅後純益33.87億元，年增48.5%，每股純益12.35元。隨著產品組合持續優化，本業獲利能力同步提升，上半年營業利益41.30億元，年增18.8%，營益率20.96%，較去年同期提高2.75個百分點。

展望後市，儒鴻表示，目前訂單能見度維持約6個月，部分客戶已開始下2027年第1季訂單，自有產能維持滿載，委外產能仍有擴充空間。隨著產品組合持續優化、新舊客戶接單同步成長，以及世足賽、年底假期備貨需求陸續發酵，公司看好下半年出貨可望維持高檔，整體營運表現將優於上半年。