新光鋼財報／上半年獲利16.8億元、年增152% 後市看俏

新光鋼（2031）董事會通過上半年財報，在鋼市逐步回穩、AI基礎建設需求升溫及低價庫存效益帶動下，獲利大幅成長。今年1月至6月累計合併營收94.1億元，稅後純益16.8億元，較去年同期大幅成長152%，每股稅後純益（EPS）5.23元，創下近年同期亮眼成績，獲利成長幅度遠優於營收表現。

法人分析，新光鋼最大的亮點在於鋼價回升過程中成功發揮庫存管理優勢。公司先前即提前建立低價鋼材庫存，在今年鋼價回穩後，成本優勢逐步反映於毛利率及獲利表現，加上裁剪加工、高附加價值鋼材及專案供料比重提高，使營業利益明顯提升。

此外，新光鋼持續深耕AI資料中心、半導體廠房、智慧製造及重大公共工程等高規格鋼材市場，受惠於台積電（2330）持續擴大先進製程及先進封裝建廠，以及政府推動AI新十大建設、大南方新矽谷計畫等重大投資，鋼板裁剪加工及工程用鋼需求維持穩定，公司也積極提升專案整合能力，強化高附加價值產品布局。