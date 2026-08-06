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漢來美食財報／業內、業外皆豐收 上半年EPS 9.21元逼近去年全年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）6日董事會通過第2季季報，合併營收16.87億元，年增19.24%，單季營收刷新歷史同期新高，單季稅後淨利1.41億元，年增89.3%，每股盈餘3.34元，為同期新高；累計上半年營收36.76億元，稅後淨利3.89億元，年增49.8%，每股盈餘9.21元，不僅創下歷史同期新高，更已逼近去年全年EPS 10.12元的水準，展現穩健且強勁的成長動能。

值得注意的是，漢來美食第2季業外獲利2,436萬元，由去年同期業外虧損1,279萬元轉盈；累計上半年業外獲利1,913萬元，也較去年同期業外虧損2,266萬元改善。公司表示，業外收益主要來自股票投資收益。

展望下半年，漢來美食的展店版圖仍在如期擴充中，8月在台北大巨蛋可望會有兩家新餐廳開幕，分別是中餐品牌旗下的高端粵菜「名人坊」；以及台菜海鮮為主的「福園台菜餐廳」。而第4季台北大巨蛋則將迎來「全台最難訂位自助餐廳」島語的台北第2店，預估到2026年底全台將會有5家島語，進一步擴大品牌規模與市場影響力。

漢來美食的展店和營運布局甚至已規劃至2027年。原本預計於今年第4季開出的台南南紡2家餐廳-島語第6店和漢來軒，因工程進度略有延宕，可能延至明年元月才開幕。此外，2027年第1季，在高雄鳳山新落成的LaLaPort購物廣場內，則還會有4家新餐廳開出，分別是漢來上海湯包、樂蔬、上菜片皮鴨和全新自助餐廳「漢來海港Premium」。

其中「漢來海港Premium」，是以現有海港餐廳為基礎進行升級改造，首間旗艦店在高雄鳳山LaLaPort登場，後續還將陸續升級漢來海港台北天母店與高雄巨蛋店，未來將導入更多符合現代餐飲趨勢的內容；提升消費體驗，並進一步挹注成長動能。

2026上半年漢來美食營收與獲利雙雙告捷，主要受惠於中餐品牌今年的展店效益持續發酵。自今年1月起，漢來美食中餐體系陸續開出「漢來上海湯包」南港LaLaPort分店、南港漢來大飯店高端包廂「聚薈所」；緊接著4月更於台中漢神洲際購物廣場一口氣開出「漢來名人坊」、「漢來上海湯包」、和全新品牌「樂蔬」，多家分店的加入營運帶動第2季營收明顯成長。此外，漢來美食旗下兩大自助餐品牌「島語」與「漢來海港」表現也不遑多讓，上半年營收較去年同期成長近六成。

集團上半年營收表現亮眼，居功至偉的還有6月登場的台北國際電腦展COMPUTEX帶動商務宴席與企業聚餐，南港宴會廳受到科技廠商青睞，場租與宴席業績同步成長，單月營收較去年同期增加近四成，電腦展的人流同時也有效帶動中餐高端粵菜品牌-東方樓來客數提升，6月營收表現也較去年同期高出近兩成。

漢來美食 財報 EPS

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