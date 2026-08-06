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大世科財報／吃下AI與AIDC建置紅利 上半年每股賺1.58元

經濟日報／ 記者蘇嘉維籃珮禎 / 台北即時報導

大同集團旗下軟體整合服務公司大世科（8099）6日董事會通過第2季財報，受惠企業加速推動AI應用、AIDC建置、現代化資料中心升級及資安韌性需求，大世科上半年營收與獲利同步創下歷年同期新高，歸屬母公司業主淨利1.58億元，年增93.34%，每股純益1.58元。

大世科第2季合併營收13.6億元，季增16.72%，年增36.23%；歸屬母公司業主淨利7,917.4萬元，季增0.16%，年增87.73%，每股純益0.79元；毛利率22.59%，季減2.68個百分點，年減0.09個百分點；營業利益突破億元大關，達1.02億元，營業利益率提升至7.48%，顯示營運規模與獲利品質同步提升。

大世科累計上半年合併營收25.25億元，年增32.47%；營業利益1.9億元，年增78.8%；歸屬母公司業主淨利1.58億元，年增93.34%，每股純益1.58元；毛利率23.83%，年增0.27個百分點。營業利益與稅後純益增幅均顯著高於營收成長，展現高附加價值業務占比提升、專案組合優化及營運效率提升成果。

大世科表示，上半年成長動能主要來自金融、製造及大型企業持續投入AI、AIDC及數位轉型專案。其中，AI算力、高效能運算（HPC）、雲端平台、資料治理、資安及軟體技術服務需求成長最為顯著。公司近年已建立從算力、資料、網路、資安到AI應用的一站式整合能力。

展望下半年，大世科指出，公司將持續以「AIDC + AI Service」雙引擎策略推動成長，聚焦AIDC與AI算力基礎建設、企業AI應用平台、資安與資料治理及專業維運服務四大領域。

大世科表示，目前AI、AIDC及資安相關專案需求與商性能見度持續提升，已成為公司主要成長引擎，樂觀看待下半年營運表現，可望持續帶動營收、獲利與經常性收入穩健提升。

財報 大同 營收

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