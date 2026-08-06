資拓宏宇財報／上半年獲利4,274萬元、年增逾兩成 EPS達0.53元

系統整合商資拓宏宇（6614）公布2026年上半年財報，稅後純益4,274萬元，年成長幅度超過兩成，每股純益0.53元，在智慧政府、醫療、城市與金融等四大領域的營收持續上升帶動，加上大型專案挹注，替未來業績成長帶來更高能見度。

從營收比重來看，該公司上半年智慧政府業務約占31％，穩居四大領域之首，主要來自勞保局大型專案投入開發，以及勞農保、氣象、護照簽證與公共工程等民生關鍵系統的長期維運貢獻。

已得標大型專案方面，主要為健保與勞保兩大專案，合計約39億元，其中健保署之專案為「第三代醫療系統建置案」，總金額約9億元，主要建置部分預計執行至2027年，維護服務則將持續至2030年，勞保局則包括二部分，其一為「數位服務整體營運環境再造案」，總金額約24.6億元，總期程約6年。另一為「勞保核心服務系統案」多案合計，總金額約5.4億元，總期程約3年。

以上大型專案，為未來數年營收與經常性收入提供明確能見度。此外，公司在智慧城市、智慧金融及與民生關鍵系統領域仍持續成長擴大。