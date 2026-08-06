AES財報／第2季獲利首度站上10億大關 EPS 12.81元、賺逾一個股本

封測大廠京元電（2449）獲利與營收同步報喜，第2季歸屬母公司稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益2.04元；7月營收再衝上39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，刷新單月歷史紀錄，累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，也創歷年同期新高。

2026-08-07 18:37