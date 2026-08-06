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AES財報／第2季獲利首度站上10億大關 EPS 12.81元、賺逾一個股本
電池模組股王AES-KY（6781）6日公布今年第2季財報，受惠AI伺服器BBU出貨放量，帶動單季稅後純益來到10.94億元，季增20.4%、年增32.6%，單季獲利首度站上10億大關，創下新高紀錄，每股純益達12.81元，賺逾一個股本。
AES今年第2季營收48.08億元，季增6.1%、年增21%；毛利率39.06%，季增2.96個百分點、年增2.83個百分點；營益率27.26%，季增3.1個百分點、年增2.44個百分點。
累計AES今年上半年營收93.38億元，年增26%；毛利率37.63%，年增0.02個百分點；營益率25.76%，年減0.41個百分點；稅後純益20.03億元，年增21.1%，每股純益達23.45元，賺逾兩個股本。
AES 6日股價收在1,090元，上漲25元、漲幅2.35%。
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