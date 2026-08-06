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高階穿戴需求強 Garmin第2季獲利大增3成創高

中央社／ 台北6日電

高階穿戴裝置市場需求強勁，衛星導航、穿戴品牌Garmin公布第2季財報，營收、營業利潤創新高，近期也完成運動員與教練訓練平台TrainingPeaks與TrainHeroic的策略性收購，同時上修2026年財測，估營收至80.5億美元、每股盈餘10美元。

Garmin公布第2季營收創歷史新高，達20.2億美元，年成長11%，毛利率與營業利率分別成長至 62.4%與30.4%；營業利潤創新高，達6.16億美元，年成長率30%，每股盈餘2.81美元，較前一年同期成長29%。

Garmin也宣布，上調2026全年合併營收財測至80.5億美元，調整後每股盈餘為10美元，毛利率為59.7%、營業利率達27%。

Garmin表示，近期推出首款無螢幕穿戴裝置CIRQA智慧手環，並完成運動員與教練訓練平台TrainingPeaks 與 TrainHeroic的策略性收購，透過創新硬體裝置與軟體數據串聯，擴大Garmin全球生態系的影響力。

Garmin表示，健身休閒所有產品線均呈現成長，受惠高階穿戴裝置的強勁市場需求，健身休閒產品第2季營收成長25%。航空產品線第2季營收成長8%，在OEM與後裝市場皆展現穩健推力；航海產品線第2季營收成長14%，車用OEM產品線第2季營收則成長1%，主要由車用資訊娛樂系統業務帶動，受惠毛利改善與研發效益提升，產生300萬美元的營業利益。

Garmin 穿戴裝置 衛星導航

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