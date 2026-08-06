上詮財報／第2季淨損2,486萬元 EPS -0.2元

光通訊大廠上詮（3363）6日公布財報，第2季營收4.3億元，季增12.4%，年減26.2%，稅後淨損為2,486萬元，較去年同期由盈轉虧，每股純益（EPS）-0.2元。上半年累計營收為8.1億元，較去年同期減少18.4%，稅後淨損1.3億元，EPS -1.18元。

公司表示，由於泰國廠延遲進入，第2季才開始呈現季增，預計下半年將可開始交付1.6T產品，明年出貨量將持續增加，今年營收預計維持年增雙位數。

公司表示，資本支出預計為15.38億元，其中FAU生產機台為10.8億元，量測、光檢及其他測試機台為4.58億元。除了單一主要客戶外，公司也持續幫其他客戶建置產能。

未來隨著產品頻寬提升，產品毛利將隨之上漲，如光纖從20增加到40條時，由於技術難度跳升，不只翻倍成長，再加上有機器自動化，毛利率成長幅度將超過翻倍。