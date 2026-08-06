快訊

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

聽新聞
0:00 / 0:00

影／記憶體第三季續漲？ 華邦電總經理陳沛銘笑答「盡量不要漲太多」

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
記憶體大廠華邦電子今日召開法說會，公布第二季營運報告。面對全球記憶體供不應求市況，華邦電總經理陳沛銘直言，2027年市場會比2026年更加吃緊。記者杜建重／攝影
記憶體大廠華邦電子今日召開法說會，公布第二季營運報告。面對全球記憶體供不應求市況，華邦電總經理陳沛銘直言，2027年市場會比2026年更加吃緊。記者杜建重／攝影

華邦電今日舉行2026年第二季法人說明會，受惠AI帶動記憶體需求與產品價格上揚，第二季營運躍升，單季營收598.43億元，季增56.4%、年增達184.7%，營業毛利率66.2%，季增13個百分點，每股盈餘5.40元，2026年上半年每股盈餘達7.65元，創下近年新高。公司並看好下半年DRAMFlash市場成長動能，記憶體事業產能利用率可維持約100%，預期獲利可望逐季提升。華邦電總經理陳沛銘直言，2027年市場會比2026年更加吃緊！

針對媒體提問，第三季記憶體是否再漲價？陳沛銘笑笑表示，上次有人跟我講了一個笑話，告訴我說：「啊就跟著人家漲啊，漲到不好意思就再漲一點，漲到不好意思就再漲一點點....所以，我大概就是看市場，我們真的很難去講這個事情」。

陳沛銘笑著說，「因為我們的市佔率太大，漲也不是，不漲也不是，所以會比較保守一點，盡量不要漲太多，不要帶頭漲。」

「那我們同行有人要急著離開NOR（快閃記憶體）的市場，去NAND或其他eMMC的東西，那就可能會漲得很凶，我們知道」。

「所以我們的客戶跑來跟我們說：『欸，你真的不漲嗎？你要不要再漲一點？不然你會不會因為價錢太低而不交貨給我？』我們常常遇到這種事情。」所以我們就說：「好啦好啦，那我再漲一點點。」這樣子。

陳沛銘表示，我們基本上在NOR因為我是領導（leading）的角色，我們也很在意我們的市佔率（market share），所以我不想NOR這邊衝得太凶。至於DRAM（價格）就是跟著市場這樣子走。

華邦電今日召開法說會，公布第二季營運報告，華邦電總經理陳沛銘（右）在法說會上說明華邦電的營運情況。記者杜建重／攝影
華邦電今日召開法說會，公布第二季營運報告，華邦電總經理陳沛銘（右）在法說會上說明華邦電的營運情況。記者杜建重／攝影

華邦電今日召開法人說明會，公布2026年第二季財報。受惠AI應用、高容量NOR Flash供給吃緊，第二季營收、獲利、毛利率及營益率同步改寫歷史新高，上半年EPS更達7.65元，已大幅超越去年全年獲利。華邦電總經理陳沛銘（右）在法說會上不時顯露出笑容。記者杜建重／攝影
華邦電今日召開法人說明會，公布2026年第二季財報。受惠AI應用、高容量NOR Flash供給吃緊，第二季營收、獲利、毛利率及營益率同步改寫歷史新高，上半年EPS更達7.65元，已大幅超越去年全年獲利。華邦電總經理陳沛銘（右）在法說會上不時顯露出笑容。記者杜建重／攝影

華邦電 記憶體 總經理 DRAM Flash

延伸閱讀

華邦電總座：2027年記憶體供給將比今年更吃緊 AI客戶提前卡位長約

威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

南亞科Q2獲利亮眼股價委屈⋯仍有上漲空間？悲觀派酸：利多早反應

記憶體漲價威力驚人！威剛第2季賺破百億元、年增逾10倍 上半年股利出爐

相關新聞

緯穎財報／第2季獲利149億元創次高 7月營收1176億元創新高

緯穎（6669）7日召開董事會，通過2026年度第2季財報，第2季合併營收達新台幣2,781.53億元，年增26%；稅後純益為149.69億元，年增23.5%，為歷史次高；基本每股純益（EPS）為80.43元。上半年度合併營收達新台幣5,546.60億元，年增41.7%；稅後純益為新台幣290.84億元，年增32.7%，EPS為新台幣156.38元，高於去年同期的117.93元，為同期歷史新高。7月營收達1176.9億元，月增5.7%，年增39.2%，再度創下歷史新高紀錄。

京元電財報／第2季EPS 2.04元創同期新高 累計上半年3.91元

封測大廠京元電（2449）獲利與營收同步報喜，第2季歸屬母公司稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益2.04元；7月營收再衝上39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，刷新單月歷史紀錄，累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，也創歷年同期新高。

仁寶營收／7月810億元 月減15.49%、年增38.26%

仁寶（2324）7日公告7月營收810.06億元，月減15.49%、年增38.26%，創下同期新高紀錄；累計前七月營收5,206.04億元，年增18.82%。其中，7月PC出貨180萬台、月減60萬台。展望第3季，受惠伺服器客戶需求持續強勁，出貨仍持續成長，將成為第3季主要成長動能。

中鋼財報／第2季獲利20.75億元、結束連四季虧損 每股賺0.14元

中鋼（2002）7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益0.14元；惟累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。展望第3季，該公司指出，力求保持獲利水準。

喬山財報／第2季EPS 3.19元、上半年EPS 3.27元 獲利雙創同期新高

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）健康科技公布上半年合併財報，合併營收250.59億元、年增9.3%，毛利率57.4%，較去年同期51.7%增加5.7個百分點，稅後純益9.93億元、年增155.9%，每股稅後純益3.27元，營收、獲利雙創同期新高。

千附精密7月營收年增23% 前七月大增40% 下半年營運升溫

千附精密受惠於全球半導體需求持續強勁，7月單月合併營收達2億元，較去年同期成長23%；累計前七月合併營收達13.72億元，較去年同期大幅成長 40%，展現強勁的營運成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。