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影／記憶體第三季續漲？ 華邦電總經理陳沛銘笑答「盡量不要漲太多」
華邦電今日舉行2026年第二季法人說明會，受惠AI帶動記憶體需求與產品價格上揚，第二季營運躍升，單季營收598.43億元，季增56.4%、年增達184.7%，營業毛利率66.2%，季增13個百分點，每股盈餘5.40元，2026年上半年每股盈餘達7.65元，創下近年新高。公司並看好下半年DRAM及Flash市場成長動能，記憶體事業產能利用率可維持約100%，預期獲利可望逐季提升。華邦電總經理陳沛銘直言，2027年市場會比2026年更加吃緊！
針對媒體提問，第三季記憶體是否再漲價？陳沛銘笑笑表示，上次有人跟我講了一個笑話，告訴我說：「啊就跟著人家漲啊，漲到不好意思就再漲一點，漲到不好意思就再漲一點點....所以，我大概就是看市場，我們真的很難去講這個事情」。
陳沛銘笑著說，「因為我們的市佔率太大，漲也不是，不漲也不是，所以會比較保守一點，盡量不要漲太多，不要帶頭漲。」
「那我們同行有人要急著離開NOR（快閃記憶體）的市場，去NAND或其他eMMC的東西，那就可能會漲得很凶，我們知道」。
「所以我們的客戶跑來跟我們說：『欸，你真的不漲嗎？你要不要再漲一點？不然你會不會因為價錢太低而不交貨給我？』我們常常遇到這種事情。」所以我們就說：「好啦好啦，那我再漲一點點。」這樣子。
陳沛銘表示，我們基本上在NOR因為我是領導（leading）的角色，我們也很在意我們的市佔率（market share），所以我不想NOR這邊衝得太凶。至於DRAM（價格）就是跟著市場這樣子走。
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