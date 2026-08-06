鳳凰財報／上半年獲利1.51億元年增35% EPS 1.79元

鳳凰（5706）6日公告財報，第2季合併營收8.17億元，年減9％。營業利益0.27億元，年減56％。營業外收入0.96億元，年增284%，使稅後純益來到0.98億元，年增41％，每股盈餘1.17元。鳳凰表示，業外收益主要來自投資金融資產價值增加。累計上半年合併營收15.31億元，年減5.91%，為同期次高。稅後純益1.51億元，年增35%，每股盈餘1.79元。

鳳凰表示，2月底中東爆發戰事，對該區域及搭乘中東籍航班延伸至歐洲行程造成影響，衝突連帶推升油價上漲，旅遊市場腳步暫緩。隨著情勢緩和及旅遊板塊挪移，買氣漸回升，第2季及上半年營收略受影響，但在業外收入成長帶動下，獲利較前一年度成長。

第3季進入暑假旺季，旅遊市場買氣回溫。鳳凰表示，在短線郵輪需求成長帶動下，旅客人數有機會超越去年同期。第4季季節性賞楓、賞極光等主題，仍會是旅客關注重點。集團代理之星悅航空（STARFLYER）自9月3日起復航台北-日本北九州航程，每周三班往返，除銷售機位外，亦可包裝團體行程，提供舒適日式款待，令人感動的飛行體驗。第4季亦為獎勵旅遊旺季，公司也已掌握相關需求，有些受美伊戰爭影響團體延後出發，可望為年底營收注入活水。