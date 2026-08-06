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長科營收／7月15.56億元創新高 年增35.44%、連五月走揚

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體導線架廠長科*（6548）6日公布7月合併營收15.56億元，連續五個月走揚並改寫單月歷史新高，月增3.61%、年增35.44%；累計前七月營收95.43億元、年增25.93%，同步刷新歷年同期紀錄。

長科表示，終端市場需求持續回溫，客戶拉貨動能維持穩健，帶動7月與前七月營收雙雙創高。從近期營運走勢來看，公司成長動能已不再集中於單一產品，而是逐步擴展至各主要產品線及終端應用。

展望後市，資料中心、高效電源管理、網通及工控等市場需求持續成長，將支撐下半年接單與出貨表現。長科也正推進台灣、中國大陸及馬來西亞擴產計畫，陸續提高產能並強化產品競爭力。

長科對下半年及長期營運維持審慎樂觀看法，隨各地新增產能逐步到位，加上主要應用需求穩步回升，後續營運動能可望延續。

半導體 營收

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