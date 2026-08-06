聽新聞
0:00 / 0:00
長科營收／7月15.56億元創新高 年增35.44%、連五月走揚
半導體導線架廠長科*（6548）6日公布7月合併營收15.56億元，連續五個月走揚並改寫單月歷史新高，月增3.61%、年增35.44%；累計前七月營收95.43億元、年增25.93%，同步刷新歷年同期紀錄。
長科表示，終端市場需求持續回溫，客戶拉貨動能維持穩健，帶動7月與前七月營收雙雙創高。從近期營運走勢來看，公司成長動能已不再集中於單一產品，而是逐步擴展至各主要產品線及終端應用。
展望後市，資料中心、高效電源管理、網通及工控等市場需求持續成長，將支撐下半年接單與出貨表現。長科也正推進台灣、中國大陸及馬來西亞擴產計畫，陸續提高產能並強化產品競爭力。
長科對下半年及長期營運維持審慎樂觀看法，隨各地新增產能逐步到位，加上主要應用需求穩步回升，後續營運動能可望延續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。