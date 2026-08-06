快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

大世科財報／上半年獲利1.58億元喜創歷史新高EPS 1.58元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

大世科（8099）董事會通過2026年上半年財務報告。受惠企業加速推動AI應用、AIDC（AI Data Center）建置、現代化資料中心（Modern DC）升級及資安韌性需求，大世科上半年營收與獲利同步創下歷年同期新高。

2026年上半年合併營收25.25億元，年增32.47%；稅後純益1.58億元，年增93.34%；每股純益（EPS）1.58元。營業利益及稅後淨利增幅均明顯高於營收成長，展現高附加價值業務占比提升、專案組合優化及營運效率提升成果。

回顧上半年成長動能主要來自金融、製造及大型企業持續投入AI、AIDC及數位轉型專案，其中AI算力、高效能運算（HPC）、雲端平台、資料治理、資安及軟體技術服務需求成長最為顯著。第2季營業利益更突破億元，達1.02億元，營業利益率提升至7.48%，顯示營運規模與獲利品質同步提升。

大世科近年已建立從「算力、資料、網路、資安到AI應用」的一站式整合能力。展望下半年，公司將持續以「AIDC + AI Service」雙引擎策略推動成長，聚焦AIDC與AI算力基礎建設、企業AI應用平台、資安與資料治理，以及專業維運服務四大領域。

大世科表示，AI、AIDC、及資安相關商機已成為公司主要成長引擎，目前相關專案需求與商機能見度持續提升，樂觀看待下半年營運表現。將持續挹注營運成長，並帶動營收、獲利與經常性收入穩健提升。

財報 EPS 歷史

延伸閱讀

統一財報／上半年獲利創高145億元、年增36% EPS 2.56元

精誠財報／第2季 EPS 3.46 上半年6.15元創新高

邁達特財報／受惠於AI趨勢 上半年每股賺1.85元

新代財報／第2季獲利18.95億元 EPS 27.15元

相關新聞

緯創股利二度延遲發放 金管會說話了

緯創發放股利二度延期，已引起金管會關注。證期局副局長黃仲豪指出，已指示集保公司去緯創進行調查，了解發放過程中是否有違股務處理的規定，若發現有異常，將進行處理，倘若情況嚴重，將收回緯創自辦股務的資格，亦即就必須要將股務委外辦理，不能再自辦。

華邦電總座：2027年記憶體供給將比今年更吃緊 AI客戶提前卡位長約

AI浪潮持續推升記憶體需求，華邦電（2344）總經理陳沛銘今日在法說會提出DRAM和快閃記憶體（Flash）趨勢，他強調，目前DRAM市場仍處於供給吃緊狀態，公司預期2027年整體記憶體供應將比今年更緊張，市場需求將更難被滿足，即使持續擴充產能，短期內新增供給仍有限，因此未來兩年市場仍將維持供不應求態勢。

威剛法說會／2027年記憶體供給比今年更緊 LTA只能「保量不保價」

記憶體市場供應緊張態勢短期難解。記憶體模組大廠威剛（3260）6日於法說會表示，2027年供給可能比今年更吃緊，預期今年第4季至明年上半年，DRAM與NAND Flash合約價仍將走高；面對賣方市場，模組廠與原廠簽訂的長期供貨合約（LTA）也只能「保量、不保價」，顯示明年貨源與成本壓力仍高。

大亞財報／銅價上漲助攻！上半年獲利大增89％ EPS 2.24元

大亞（1609）6日發布財報，今年上半年稅後純益17.57億元，年增89.62％，每股稅後純益（EPS）2.24元。若以第1季財報估算，第2季稅後純益12.39億元，年增24.8%，每股稅後純益1.58元。

鳳凰財報／上半年獲利1.51億元年增35% EPS 1.79元

鳳凰（5706）6日公告財報，第2季合併營收8.17億元，年減9％。營業利益0.27億元，年減56％。營業外收入0.96億元，年增284%，使稅後純益來到0.98億元，年增41％，每股盈餘1.17元。鳳凰表示，業外收益主要來自投資金融資產價值增加。累計上半年合併營收15.31億元，年減5.91%，為同期次高。稅後純益1.51億元，年增35%，每股盈餘1.79元。

南電財報／第2季每股賺3.5元 追加468億元資本支出

PCB載板廠商南電（8046）6日召開董事會公布財報，第2季每股稅後純益3.5元，較去年同期轉盈，單季毛利率回升破24%，累計上半年每股稅後純益為5.53元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。