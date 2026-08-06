大世科財報／上半年獲利1.58億元喜創歷史新高EPS 1.58元

大世科（8099）董事會通過2026年上半年財務報告。受惠企業加速推動AI應用、AIDC（AI Data Center）建置、現代化資料中心（Modern DC）升級及資安韌性需求，大世科上半年營收與獲利同步創下歷年同期新高。

2026年上半年合併營收25.25億元，年增32.47%；稅後純益1.58億元，年增93.34%；每股純益（EPS）1.58元。營業利益及稅後淨利增幅均明顯高於營收成長，展現高附加價值業務占比提升、專案組合優化及營運效率提升成果。

回顧上半年成長動能主要來自金融、製造及大型企業持續投入AI、AIDC及數位轉型專案，其中AI算力、高效能運算（HPC）、雲端平台、資料治理、資安及軟體技術服務需求成長最為顯著。第2季營業利益更突破億元，達1.02億元，營業利益率提升至7.48%，顯示營運規模與獲利品質同步提升。

大世科近年已建立從「算力、資料、網路、資安到AI應用」的一站式整合能力。展望下半年，公司將持續以「AIDC + AI Service」雙引擎策略推動成長，聚焦AIDC與AI算力基礎建設、企業AI應用平台、資安與資料治理，以及專業維運服務四大領域。

大世科表示，AI、AIDC、及資安相關商機已成為公司主要成長引擎，目前相關專案需求與商機能見度持續提升，樂觀看待下半年營運表現。將持續挹注營運成長，並帶動營收、獲利與經常性收入穩健提升。