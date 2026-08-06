遠傳上半年營收獲利創高 5G滲透率居電信業之冠

遠傳電信上半年營收、稅後淨利、每股盈餘齊創新高，月租型用戶5G滲透率提升至49.3%，居電信三雄之冠；數位轉型業務在AI與雲端需求推動下，上半年營收年增50%，合約金額已超越2025年全年度水準。

遠傳電信今天召開第2季法人說明會，隨著用戶穩定升級5G、手機銷售與個人數位服務穩健成長、智慧資通訊動能延續，遠傳第2季合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）為101.5億元，稅後淨利40.1億元，每股盈餘（EPS）1.11元，皆創單季歷史新高；第2季合併營收286.6億元則為同期最高，年成長13.6%。

遠傳上半年合併總營收564.7億元、EBITDA為202.3億元、營業淨利99.2億元與稅後淨利77.2億元、EPS為2.14元，同步創下同期歷史新高。

遠傳指出，受惠用戶持續升級5G，以及攜碼需求動能強勁，行動服務營收穩定成長，上半年月租型用戶5G滲透率提升至49.3%，為業界第一。

遠傳表示，數位娛樂營收年增29%、阻詐服務營收年增56%、行動金融服務營收年增8%，帶動數位生活服務規模持續擴大。

此外，企業智慧資通訊業務成長曲線上揚，上半年智慧資通訊營收年增23%，數位轉型業務在AI與雲端需求推動下，上半年營收年增50%，合約金額已超越2025年全年度水準；隨著智慧醫療專案陸續交付，遠距醫療合約金額年增76%，智慧醫院解決方案年增114%；電信系統整合領域，更取得多項智慧運輸與智慧基礎建設大型專案。

展望今年下半年，遠傳表示，將持續深化「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略。