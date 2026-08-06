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緯創股利二度延遲發放 金管會說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
緯創股利二度延遲發放，金管會說話了。聯合報系資料照
緯創股利二度延遲發放，金管會說話了。聯合報系資料照

緯創發放股利二度延期，已引起金管會關注。證期局副局長黃仲豪指出，已指示集保公司去緯創進行調查，了解發放過程中是否有違股務處理的規定，若發現有異常，將進行處理，倘若情況嚴重，將收回緯創自辦股務的資格，亦即就必須要將股務委外辦理，不能再自辦。

緯創原訂上周五，即7月31日發放現金股利，但7月30日卻上重訊公告發放日期延至8月3日，結果在上周五晚間，二度再發重訊說8月3日來不及發放，結果，發放日期又順延至8月6日。對於目前緯創的股利發放，黃仲豪表示，目前確定公司部分已發放完畢，同時對於延遲發放股息，會對投資人作利息額外的補償發放。

媒體矚目緯創這種情況過去是否出現？黃仲豪對此回應，緯創這種因為系統因素而一再延後發放的情形，在過去未曾出現，過去若延後發放，頂多和颱風停班因素有關。

根據緯創公告，原因在於配合股務代理的廠商在股利發放作業上的疏失所致，但系統配合商三商電腦卻也發布重訊指出，延遲事件並不能完全歸責於三商電，因此，到底為何延遲發放股利，恐怕有待集保調查結果而定。倘若集保了解之後認為情況嚴重，緯創恐怕將被收回自辦股務的資格，亦即就必須要將股務委外辦理，不能再自辦。至於才剛完成IPO的公司，黃仲豪指出，證期局都會要求股務還不能自辦，必須委辦。

緯創 股利 金管會

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