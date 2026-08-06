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上詮財報／上半年稅後虧損1.32億元 靜待FAU商機爆發
光通訊廠上詮（3363）公告第2季財報，稅後淨損2,486萬元，每股淨損0.2元。累計今年上半年稅後淨損1.32億元，每股淨損1.18元，表現相較去年轉盈為虧。法人指出，上詮下半年將開始進入光纖陣列模組（FAU）出貨，預期2027年產能將可望放量成長，屆時營收規模有望開始明顯升溫。
上詮6日公告今年第2季財報，單季合併營收為4.29億元、季增12.4％、年減26.3％，稅後淨損2,486萬元，虧損幅度相較今年第1季淨損1.07億元收斂，每股淨損0.2元。累計上詮今年上半年合併營收達8.11億元、年減18.4％，稅後淨損1.32億元，表現相較去年同期轉盈為虧，每股淨損1.18元。
上詮同步公告7月合併營收達1.71億元、月成長8.5％、年增12.1％，創去年10月以來新高。累計今年前七月合併營收為9.82億元、年減14.3％。
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