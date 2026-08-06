上詮財報／上半年稅後虧損1.32億元 靜待FAU商機爆發

緯創發放股利二度延期，已引起金管會關注。證期局副局長黃仲豪指出，已指示集保公司去緯創進行調查，了解發放過程中是否有違股務處理的規定，若發現有異常，將進行處理，倘若情況嚴重，將收回緯創自辦股務的資格，亦即就必須要將股務委外辦理，不能再自辦。

2026-08-06 17:57