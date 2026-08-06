統一財報／上半年獲利創高145億元、年增36% EPS 2.56元

統一企業（1216）6日公布第2季財報，第2季稅後純益達80億元，年增45.2%，每股純益（EPS）為1.41元；上半年稅後純益為145.5億元，年增36.4%，EPS為2.56元，單季、上半年獲利皆創歷史同期新高。

統一表示，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，上半年獲利較去年同期106.7億元增加38.8億元，成長36.4%，主要是因統一本業、統一中控及統一超商（2912）等獲利穩健及統一證券等權益法投資因上半年證券市場收益大幅增加因素。

此外，統一企業重要轉投資統一中控上半年稅後純益達人民幣14億元，年增9%，為同期歷史高點。統一中控表示，公司憑藉多元產品組合與供應鏈彈性，展現營運韌性，持續鞏固穩健成長的基石，致本期淨利成長。

統一中控指出，上半年人民幣兌台幣升值5%匯率換算因素，致上半年食品及食糧事業部整體營收較去年成長6.6%。統一中控持續洞察和貼近消費者需求趨勢，生活麵和奶茶皆保持穩健成長，拓展新興消費場景，圍繞消費者真實生活、社交、休閒等場景搭建全域渠道，持續為消費者創造價值。

至於統一超上半年稅後純益為62.7億元、年增5.5％，主要因台灣7-ELEVEN本業穩健，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、與悠旅生活（星巴克）等事業同步發揮綜效，致本期淨利成長。

統一超指出，台灣7-ELEVEN積極串聯線上線下豐富銷售管道與深化uniopen會員生活圈經營，持續創新與優化鮮食、CITY系列咖啡與茶飲、飲料、零食、麵食、預購與i預購等商品結構，相關類別均表現亮眼、挹注營收。

統一實（9907）上半年稅後純益5.5億元，衰退54.2%，主要受到鋼市供過於求影響，鐵產品銷量下滑，加上飲料包裝外部客戶訂單略減，致整體獲利衰退。營收表現亦受到鐵產品因客戶庫存偏高、需求減弱，以及新增DR材設備改造工程影響產能與銷量，加上飲料包裝銷量較去年同期略為下滑所致。